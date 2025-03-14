樂善好「施」！新北施先生捐第18輛復康巴士 每月資助60弱勢學童

施先生委託車商代表捐贈第18輛復康巴士，新北市社會局副局長許秀能（左）代表受贈。（記者翁聿煌攝）

2025/03/14 19:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市有「科技俠侶」美譽的施先生夫婦白色情人節再度以「法隆妙韻」名義捐出第18輛復康巴士，由社會局副局長許秀能代表受贈，創下新北市歷年來所收到個人捐車數量最高紀錄，熱心助人的施先生累積捐血82次，捐出熱血2萬500cc，每月資助60名偏區弱勢學童，最開心的是收到學童寄來的感謝卡「謝謝施叔叔，我這個月成績又進步哦！」

新北市社會局說，善善好施的施先生2016年首度偕太太以「法隆妙韻」名義捐出第一輛復康巴士，隨後每年固定捐出兩部，上半年會在太太生日、314白色情人節這天；下半年則選在重陽節，9年來從無間斷，累計18輛。

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社會局說，施先生近幾年來轉趨低調，捐車均委由車商代理，但對於新北市府回贈的感謝牌和模型車，依捐贈時間和序號整齊排列在公司會議室珍藏，由於周邊均已排滿，後來另闢一間辦公室擺放。

施先生雖從商，但對於烏俄戰爭和美國總統川普上任後引發的關稅大戰、國內政治和經濟發展相當關心，他總結自己的人生經驗和體悟，認為世事無非是「立場」和「利益」4個字，由於立場不同，利益考量自是迥異，但他表示，自己持續奉獻和服務社會的志向不會改變。

低調的施先生日前完成捐血第82次，朝100次目標邁進。（新北市社會局提供）

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