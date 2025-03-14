為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樂善好「施」！新北施先生捐第18輛復康巴士 每月資助60弱勢學童

    施先生委託車商代表捐贈第18輛復康巴士，新北市社會局副局長許秀能（左）代表受贈。（記者翁聿煌攝）

    施先生委託車商代表捐贈第18輛復康巴士，新北市社會局副局長許秀能（左）代表受贈。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/14 19:33

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市有「科技俠侶」美譽的施先生夫婦白色情人節再度以「法隆妙韻」名義捐出第18輛復康巴士，由社會局副局長許秀能代表受贈，創下新北市歷年來所收到個人捐車數量最高紀錄，熱心助人的施先生累積捐血82次，捐出熱血2萬500cc，每月資助60名偏區弱勢學童，最開心的是收到學童寄來的感謝卡「謝謝施叔叔，我這個月成績又進步哦！」

    新北市社會局說，善善好施的施先生2016年首度偕太太以「法隆妙韻」名義捐出第一輛復康巴士，隨後每年固定捐出兩部，上半年會在太太生日、314白色情人節這天；下半年則選在重陽節，9年來從無間斷，累計18輛。

    社會局說，施先生近幾年來轉趨低調，捐車均委由車商代理，但對於新北市府回贈的感謝牌和模型車，依捐贈時間和序號整齊排列在公司會議室珍藏，由於周邊均已排滿，後來另闢一間辦公室擺放。

    施先生雖從商，但對於烏俄戰爭和美國總統川普上任後引發的關稅大戰、國內政治和經濟發展相當關心，他總結自己的人生經驗和體悟，認為世事無非是「立場」和「利益」4個字，由於立場不同，利益考量自是迥異，但他表示，自己持續奉獻和服務社會的志向不會改變。

    低調的施先生日前完成捐血第82次，朝100次目標邁進。（新北市社會局提供）

    低調的施先生日前完成捐血第82次，朝100次目標邁進。（新北市社會局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播