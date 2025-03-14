歷經3任市長！台中海洋館進度達85％ 今年暑假前開放

台中海洋館。（圖：市府提供）

2025/03/14 18:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中海洋館歷經三屆市長、費時10餘年規劃，點交給營運廠商將滿一年，台中市議會交通地政委員會今天關切何時能開館，也提醒雖委外營運，市府仍應注意不能淪蚊子館；觀旅局長陳美秀強調，目前裝修進度達85%，目標暑假前營運。

台中海洋館從前市長胡志強時期開始推動規劃，歷任3任市長，定位從企鵝館到白海豚館、海洋生態館，去年建築硬體完工，點交給營運廠商裝修但議員楊典忠、何文海、林祈烽等人關切，已點交1年，究竟何時能營運引關注。

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對楊典忠表示，盧市長的施政報告清楚寫著「以2025年第一季啟動試營運，第二季正式營運為目標」，施政報告的賞味期限不到1年又跳票，海生館要拚暑假營運，市府應加強行政協助廠商促參合約履行，另外對於整合海線觀光資源部分，海生館與梧棲漁港之間車輛不能互通，民眾停車還要收兩次費用，可見市府與漁業署、漁會溝通不良，若要帶動區域觀光恐怕是緣木求魚。

議會交通地政委員會中，市議員劉士州直言，海洋館已經歷3任市長，費時10餘年，連他都當了4屆議員都還看不到營運，究竟何時能營運大家都在看，觀旅局應加緊督促，不要總是「只聞樓梯響」，才能加速帶動海線觀光旅遊；此外，也盼台中的海洋館能有自己的特色，才能吸引觀光客到台中參觀。

議員蔡耀頡也說，已往有不少市府委外營運的建設，最後均淪蚊子館後黯然收攤，海洋館委外長達25年，市府除把海洋館委外，也應有監督角色，不能重蹈覆轍。

觀旅局長陳美秀指出，這項促參案得標的廠商已投資3.8億，去年點交後廠商積極推動室內裝修，目前進度達85%，力拚暑假開幕營運。

陳美秀強調，台中海洋館將呈現全台獨一無二的大甲溪流域生態，更打造都會區最大，5層樓高的大洋缸展區，此外，並有水母展區、河川濕地生態展區、大甲溪流域展區與特展區等，包含鯊魚、魟魚、珊瑚礁魚類與水母。

陳美秀說，配合暑假開幕，市府結合台灣好行及台中市公車路線，共規劃5條公車路線，串連海洋館到梧棲港，希望帶動海線觀光。

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