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    全台假牙半數來源可能非法 食藥署：加強監管

    食品藥物管理署副署長王德原表示，所有假牙材料、牙科樹脂、牙冠等皆屬醫療器材，進口前須取得許可證。 （資料照）

    食品藥物管理署副署長王德原表示，所有假牙材料、牙科樹脂、牙冠等皆屬醫療器材，進口前須取得許可證。 （資料照）

    2025/03/14 18:32

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣假牙市場驚爆亂象！牙技師全聯會今（14日）示警，全台至少有半數假牙與矯正牙套來路不明，威脅民眾健康，也凸顯醫療器材的監管漏洞。對此食品藥物管理署強調，所有假牙材料、牙科樹脂、牙冠等皆屬醫療器材，進口前須取得許可證。

    食藥署副署長王德原表示，去年11月已通知各大電商平台加強巡查，一旦發現違規商品，須立即下架。他補充，食藥署也通知海關強化邊境管制，針對如淘寶等海外網站販售違法醫材的情況，將聯合相關單位進行查處。

    此外，為防止非法醫材流入牙醫診所與牙技所，食藥署也與衛福部口腔健康司聯手，並於去年12月通知牙醫師全聯會，要求全台牙醫師務必使用合格醫材，保障患者安全。

    根據「醫療器材管理法」第62條，未經核准或登錄擅自製造、輸入、販售或供應醫療器材者，最高可處3年以下有期徒刑、拘役，並併科最高1000萬元罰金，若明知醫材違規仍販售或供應，同樣將面臨重罰。

    針對客製化醫材，王德原進一步說明，相關規範已於去年訂定，此類醫材須經醫師專業評估後，委託合法製造商生產，避免非法產品流入市場。他強調，牙醫師在使用過程中也應嚴格把關，並呼籲民眾選擇合格診所。

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