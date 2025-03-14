歸仁沙崙農場守護瀕絕鳥類有成 6隻草鴞回歸大自然

野放的4隻草鴞幼鳥，當初在野生動物急救站照養、訓練的可愛模樣。（林保署嘉義分署提供）

2025/03/14 18:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕林業及自然保育署嘉義分署當台南歸仁沙崙農場搶救4隻遭受嚴重人為騷擾的草鴞寶寶，收容、照顧後，順利長大，月初野放，而在新化畜產試驗所牧草地圍網守護的2隻草鴞寶寶，月中也成功離巢；兩週內陸續協助6隻幼鳥重返大自然，為草鴞族群增添生力軍。

4隻成功野放的草鴞幼鳥，都裝有衛星發報器，根據回傳的點位，就在周邊活動，一切正常，顯示已適應當地環境，且具備自主獵食的能力。

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嘉義分署表示，4隻草鴞寶寶去年底原在沙崙農場內的巢位，拍鳥人士為方便攝錄作業，刻意淨空周邊環境，此舉等於暴露棲地，危及生存，聯合各專業單位展開搶救。

嘉義分署說，草鴞寶寶當初被救起時不到拳頭大，歷經13週在生物多樣性研究所野生動物急救站的照養與訓練，順利成長為幼鳥，可以獨立自主在野外翱翔，令人感動。

嘉義分署持續在畜產試驗所內的牧草地圍網保護草鴞，今年初透過遠端監控，發現了2隻寶寶，本月中成功離巢，回歸大自然。

嘉義分署提到，此為畜試所「草鴞幼兒園」的第3屆畢業生了，已是成功繁殖的重要基地，團隊全力以赴，守護瀕臨絕種的保育鳥類。

研究人員替畜試所的草鴞寶寶佩戴上藍色腳環。（林保署嘉義分署提供）

量測草鴞寶寶的體重，以了解其身體狀況，是評估野放的必要工作。（林保署嘉義分署提供）

野放時，草鴞翱翔天際的英姿。（林保署嘉義分署提供）

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