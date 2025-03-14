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    別放到過期！超商「這一功能」可折抵包裹費

    7-11 OPENPOINT點數可以折抵包裹費用；示意圖。（業者提供）

    7-11 OPENPOINT點數可以折抵包裹費用；示意圖。（業者提供）

    2025/03/14 19:27

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾到超商結帳時習慣報會員，不僅可以存載具，還可以集點數，但多數人都以為點數只能換APP上的商品。近期有網友分享，7-11的OPENPOINT點數，其實可以用來折抵包裹費用，貼文一出，湧入一票網友留言，這才知道超商原來有這功能。

    一名網友在Threads上表示，「超商OPENPOINT的點數可以用來賣貨便取貨，是不是很多人不知道？請不要讓它默默過期欸，很好用！」

    底下網友紛紛驚呼，「現在才知道！點數都被我放到過期」、「一直以為要買7-11的東西才可以抵」、「謝謝你，我好像虧了一個億」。

    但也有網友表示，「我問店員，店員都說不可以」。對此，有其他網友回應，「有可能是這個功能連店員都不太清楚，上次問店員，店員也猶豫了一下說，不確定可不可以這樣折抵」。

    超商APP指出，有關OPENPOINT點數使用部分，不只可以折抵各大電商平台包裹費、交貨便手續費，在超商買雙北垃圾袋、環保兩用袋，甚至是郵票都可以使用點數折抵。

    7-11 OPENPOINT點數不僅可以折抵包裹費用，還包含許多可折抵用品。（圖擷取自Threads）

    7-11 OPENPOINT點數不僅可以折抵包裹費用，還包含許多可折抵用品。（圖擷取自Threads）

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