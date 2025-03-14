新北萬金石馬拉松3/16開跑 劉和然歡迎國際選手

新北市萬金石馬拉松16日登場，今日舉行菁英選手歡迎會，新北市副市長劉和然歡迎肯亞、厄利垂亞及衣索比亞的菁英選手前來參賽。（記者黃子暘攝）

2025/03/14 17:51

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市萬金石馬拉松將在3月16日登場，今（14日）舉行菁英選手歡迎會，新北市副市長劉和然歡迎肯亞、厄利垂亞及衣索比亞的菁英選手前來參賽。劉和然說，今年總冠軍獎金從4萬5000元美金提升至5萬元美金，盼今年可以將破紀錄獎金頒出去。

劉和然表示，他幾乎每年都在萬金石馬拉松的賽道上，體驗山海美景、感受沿途加油團的熱情歡呼，感謝選手與各界的參與、協助，讓萬金石馬拉松獲得相關認證；今年賽事聚集來自31個國家及地區、1萬1000名跑者參賽。

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體育局指出，萬金石賽會LOGO是一顆象徵性的女王頭，女王頭也是北海岸最具代表性的地標之一，歡迎會上，國際菁英選手用顏料將女王頭地景轉化成色彩顏料，打造出屬於自己的女王頭獎座，盼女王頭獎座及賽後榮耀獎座都能成為他們的珍貴紀念。

體育局說，國內菁英選手中，男子組冠軍熱門人選有跑者周庭印、蔣介文；女子組則有去年渣打台北公益馬拉松封后的跑者蔡昀軒，還有跑者董嘉琪、李佳玫等強將都將參賽；萬金石馬拉松賽會男子組大會紀錄是肯亞跑者CYRUS KIPKEMBOI MUTAI於去年以2小時9分31秒創下，而女子組紀錄是衣索比亞跑者BEKELECH GUDETA BORECHA在前年以2小時29分25秒拿下；今年參賽的外籍選手，女子組部分，衣索比亞跑者Gadise MULU在去年10月斯洛維尼亞盧布爾雅那馬拉松，創下2小時20分59秒最佳紀錄；男子組則有肯亞跑者Kenneth KIPKEMOI在前年荷蘭愛因荷芬馬拉松，創下2小時4分52秒的佳績，菁英齊聚，使得今年賽事更具看點。

體育局補充，民眾可在3月16日透過第56台、LINE TV或youtube頻道關注賽事，5月還有雙北世界壯年運動會接棒登場，相關訊息可上「新北市萬金石馬拉松」官網及粉專查詢。

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