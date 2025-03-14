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    社恐者理想國？她點名「1國家」想移居 網勸：天氣很抑鬱

    網友發文說，她身為社恐人，很希望能移居到北歐，特別是芬蘭，示意圖。（資料照）

    網友發文說，她身為社恐人，很希望能移居到北歐，特別是芬蘭，示意圖。（資料照）

    2025/03/14 22:44

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕社交恐懼症困擾著不少人。網友發文說，她身為社恐人，很希望能移居到北歐，特別是芬蘭，因為當地人彼此之間不會打招呼。貼文曝光後，不少網友都點出北歐的缺點「天氣很抑鬱，容易得心理疾病」。

    前天網友在Dcard以「覺得北歐是社恐人的天堂」為題發文說，如果有機會，她很想搬到北歐，尤其是芬蘭。她提到，在芬蘭人與人之間都不會打招呼，這與台灣到處充滿熱情的氛圍截然不同。她認為，在台灣若不學會一些社交技巧，可能會顯得格格不入。她也好奇問「有誰跟我一樣也社恐嗎」？

    貼文曝光後，網友紛紛留言，「國外才需要社交吧，見面就是small talk」、「我之前去紐西蘭跟美國，上廁所也會被隔壁男士搭話；去咖啡店要先做好尬聊一波才能拿到咖啡的心理准備；去爬山看到一百公尺外有人迎面走來，你要預先把笑臉擺好」、「剛去完芬蘭，沒有想像冷漠喔，排隊也是正常距離。而且桑拿時都會互相聊天」。

    另外，不少人點出北歐的缺點，「那邊自殺率也挺高的，又冷又壓抑」、「我們黃皮膚到國外大多不受待見」、「可是想到那邊的日照和冷⋯⋯我先pass」、「要注意天氣，抑鬱的話就麻煩了」、「很容易得心理疾病，晝短夜長」、「別吧，天氣真的很抑鬱，第一年剛來的冬天差點季節性憂鬱症」。

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