展現光影律動！梅山太平雲梯燈光秀3/28啟動

太平雲梯裝設夜間燈光完成，3月28日起燈光秀啟動，為遊客帶來全新視覺、聽覺饗宴。（阿里山國家風景區管理處提供）

2025/03/14 16:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉太平雲梯去年施工設置夜間燈光，將呈現5種氛圍音樂及光影律動變化的燈光秀，阿里山國家風景區管理處將於28日下午5點半，舉行「光影交織樂動太平」夜間點燈啟動儀式，為太平雲梯夜間營運揭開序幕。

嘉義縣梅山鄉太平雲梯是全台海拔最高景觀吊橋，去年施工設置夜間燈光，太平雲梯每週六晚間也將延長營業時間至8點。

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阿管處副處長陳榮欽表示，太平雲梯營運邁入第8年，持續吸引各地遊客造訪，去年斥資1867萬0446元辦理「太平雲梯燈光及周邊遊憩設施改善工程」，元月13日驗收完成。

陳榮欽說，太平雲梯夜間燈光共有5個節目，每段節目長度約1至2分鐘，燈光設計概念，夜間的太平雲梯彷彿化身雄偉巨龍，在山川之間穿梭，象徵力量與優雅，夜間燈光點亮橋身，創造如同銀河般璀璨的光芒，為夜晚增添迷人的魔幻氛圍；整點時分，全彩燈光啟動，以山谷中舞動的光芒，展現精靈微笑並編織夢境，引領遊客進入現實與幻想交織的迷人世界。

陳榮欽表示，此次設計的夜間燈光秀，融入太平雲梯建築及遠眺璀璨夜景的特色，氛圍音樂搭配光影律動變化，帶來獨有的視聽覺饗宴，希望讓遊客旅遊體驗從白天延伸到夜晚。

「光影交織樂動太平」太平雲梯點燈啟動儀式3月28日下午5點半登場，活動安排夜間琉璃茶席、浪漫的星空音樂會、太子龍獅團LED舞龍演出，還能夜間登橋欣賞百萬夜景，報名詳洽（https://user247114.pse.is/77fnan），或「阿里山 新印象」臉書粉絲頁。

阿里山國家風景區管理處裝設太平雲梯夜間燈光，夜晚登橋如夢似幻。（阿里山國家風景區管理處提供）

夜燈太平雲梯觀賞夜景，還能觀賞音樂燈光秀。（阿里山國家風景區管理處提供）

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