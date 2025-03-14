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    行動治理到烏來 區公所爭取興建泡腳池及移交泰雅民族博物館

    新北市烏來區長周至剛（站立者）向市府爭取興建觀光泡腳池和移交泰雅民族博物館經營管理權。（記者翁聿煌攝）

    新北市烏來區長周至剛（站立者）向市府爭取興建觀光泡腳池和移交泰雅民族博物館經營管理權。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/14 16:55

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜14日率領市府團隊來到烏來區公所舉行行動治理座談，傾聽基層心聲，烏來區長周至剛爭取市府在公車總站旁織藝廣場興建觀光泡腳池，並希望市府將烏來老街的泰雅民族博物館移交區公所經營管理，侯友宜指示相關局處辦理，侯友宜表示，烏來擁有天然溫泉資源，在觀光產業發展上，具先天優勢，如何連帶將附近景點做串聯，為市府未來持續努力的目標。

    侯友宜談到，烏來幅員遼闊，區內多為山勢地形，因此在颱風過後，如何在最快的時間內，完成災後復健工程，還需要大家一起協力合作。另外，烏來高齡人口較多，在長照系統上，還需要相關單位的配合，讓烏來地區長者能夠得到妥善照顧。

    座談會上，周至剛建議，為促進烏來區觀光旅遊，盼市府協助在公車總站旁織藝廣場興建觀光泡腳池，並且將烏來老街上的泰雅民族博物館移交區公所經營管理；觀光旅遊局長楊宗珉表示，會先向中央爭取經費補助興建；原住民行政局長林瑋茜表示，將於4月召開協調會研議泰雅民族博物館撥交程序。

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