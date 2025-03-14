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    開始跨專業對話 中研院首辦中研學術大會

    中研院將於今年6月30日到7月3日舉行首屆中研學術大會。（資料照）

    中研院將於今年6月30日到7月3日舉行首屆中研學術大會。（資料照）

    2025/03/14 16:50

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院將首度舉辦中研學術大會，中研院國際事務處長孟子青表示，為讓外界更了解中研院的學術研究成果，將評選出院內16名頂尖學者，這些學者將會在4天的中研學術大會演講或舉行論壇，讓院內學者有更多交流並推動跨專業對話，該大會預計將2年一辦，並將開放外界報名與會。

    被譽為國內最高學術殿堂的中研院，研究成果斐然，中研院近來舉辦許多開放院區活動等推廣科普，但院內各院所之間卻較少交流，孟子青指出，去年3月院內舉行前瞻會議，就由各所所長簡報該所研究亮點，獲得許多迴響，因此才思考要舉行中研學術大會。

    被譽為國內最高學術殿堂的中研院，研究成果斐然，中研院近來舉辦許多開放院區等活動，但院內各院所之間卻較少交流，孟子青指出，去年3月院內舉行前瞻會議，就由各所所長簡報該所研究亮點，獲得許多迴響，因此才思考要舉行中研學術大會

    孟子青表示，中研學術大會2年一辦，今年學術大會預計於6月30日到7月3日在院內舉行，預計選出16名院內頂尖研究學者，並由該學者介紹其研究成果，因競爭激烈，獲選者可視為院內同仁對其研究成就的重要肯定與至高表彰，也盼大會可激出更多研究交流的火花。

    孟子青指出，中研學術大會除內部同仁可參加，也開放外部人員報名，但因場地席次有限，因此部分未有線上轉播的演講會限制人數。

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