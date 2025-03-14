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    南投水里民生橋中央隆起 遭質疑變「拱橋」

    南投水里鄉民生橋重建工程，有民眾質疑新橋橋墩明顯高突，導致橋面往兩側低斜有如「拱橋」。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉民生橋重建工程，有民眾質疑新橋橋墩明顯高突，導致橋面往兩側低斜有如「拱橋」。（記者劉濱銓攝）

    2025/03/14 16:13

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉市區重建中的民生橋，有民眾質疑橋墩明顯高突，導致橋梁從中央往兩側低斜，整座橋有如「拱橋」，恐影響視線與行車路感，對此，水里鄉公所表示，廠商回應是為提升通洪斷面所致，並不影響安全，後續會透過鋪設柏油縮小高低差，以維持橋面平整性。

    水里居民質疑，民生橋重建已接近完工，但從橋梁側邊看去，中央卻明顯高突，導致整座橋有如「拱橋」或房子的「斜屋頂」，不如一般常見的橋梁平順，若橋面坡度未能改善，未來恐影響到行車視線與通行舒適度。

    水里鄉公所表示，早在民眾反映前，公所就有發現該現象，並已向廠商反映，經了解係為提升新橋通洪斷面，才會抬高橋墩，但考量兩側橋台要與既有路面平順銜接，橋台才沒有明顯抬升，以致新橋形成中間高突，橋面向兩側微幅下降的情況，但不影響橋梁安全。

    公所指出，廠商現已允諾之後在鋪設橋面柏油時，會增加兩側橋台的鋪面厚度，以縮小與橋中央的高低落差，希望透過相關工法的補強，避免落差太大影響交通視線與行車品質。

    公所也說，民生橋原定3月下旬完工，4月上旬通車，但最近受到下雨天候不佳影響進度，目前完工日將展延至4月中旬，之後還須進行驗收，預計要到5月才能通車。

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