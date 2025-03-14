屏市海豐三山國王廟22~24日擲筊拿大獎 12聖筊50萬元

屏東市海豐三山國王廟是地方信迎中心。（記者葉永騫攝）

2025/03/14 16:07

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市海豐三山國王廟為了慶祝三山國王神明生日，從22~24日止共計3天，舉行「擲筊領發財金」，只要獲得3個聖筊就能拿到3000元的發財金，中獎機率高達1/8，而最高的12次聖筊有50萬元，中獎機率1/4096，主委鄭龍雄表示，辦這個活動是希望有更多人來向三山國王祝壽，讓活動更熱鬧。

海豐三山國王廟是屏東知名的廟宇之一、也是地方的信仰中心，每年元宵節舉辦迓男孫燈活動時，當地熱鬧滾滾，家家戶戶設立香案迎接神明遶境，今年三山國王生日，廟方決定盛大舉辦，讓更多信徒前往向三山國王祝壽，因此決定舉辦「擲筊領發財金」的活動，讓信徒快樂參與神明生日。

請繼續往下閱讀...

主委鄭龍雄表示，活動的內容已正式公告，從22日起（農曆的2月23日）到24日止，每天上午9點到晚上9點，信徒只要在廟宇購買金香就能獲得擲筊的機會，擲出連續2次聖筊就能得到點光明燈一對，連續3次就有3000元，4次5000元、5次8000元、6次有電動自行車，7次就有20000元、8次30000元、9次50000元，10次10萬元、11次20萬元、最大獎12次50萬元。

屏東市的民眾說，今年春節時慈天宮推出擲筊搏200萬元活動，但因20筊難度太高，無人獲得，這次海豐三山國王廟的擲筊活動很容易獲得發財金，推出後一定很轟動，屆時人潮絕對滿滿。

屏東市海豐三山國王廟主委鄭龍雄表示，擲筊活動讓神明生日更加熱鬧。（記者葉永騫攝）

屏東市海豐三山國王廟，與辦擲筊拿大獎活動。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法