熊愛台南限定！5隻巨型泰迪熊美術館2館亮相

5隻精典泰迪熊氣偶今天在台南市美術館2館戶外廣場亮相，吸引民眾搶拍。（南市觀旅局提供）

2025/03/14 16:11

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局14日起一連3天舉辦「熊愛台南」白色情人節活動，5隻各3米高的可愛「精典泰迪熊」氣偶，今天在台南市美術館2館戶外廣場亮相，吸引民眾合影留念！

台南市美術館2館戶外廣場下午開始聚集前來搶拍泰迪熊氣偶的人潮。市長黃偉哲表示，今年白色情人節結合「精典泰迪熊」氣偶展出、發送泰迪熊小提燈。還有超過40個攤位的「熊好迺」市集、「熊耀眼」幸福舞台表演與鑽戒抽獎活動，希望讓情侶、家人、朋友留下最甜蜜的回憶。

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觀旅局長林國華表示，今年特別規劃限量99組鑽戒抽獎，15日到現場排隊參加者，2人為1組，每組皆可獲得1盒巧克力布朗尼，將隨機有1組可獲得「內含」價值38888元鑽石對戒的巧克力盒。

除「熊愛台南」活動外，林國華也推薦順遊林百貨、司法博物館、台灣文學館、孔廟、赤崁樓、河樂廣場等周邊特色景點！或是到訪台灣國際蘭展、白河木棉花季、學甲蜀葵花文化節等，還有3/29至4/20即將登場的螢光花泉季，以及花期到4月底的南化麝香木、寶光聖堂花旗木等活動。

南市觀旅局舉辦「熊愛台南」白色情人節活動，一連3天每日發送1314個小提燈。（南市觀旅局提供）

5隻精典泰迪熊氣偶今天在台南市美術館2館戶外廣場亮相，吸引民眾搶拍。（南市觀旅局提供）

南市觀旅局舉辦「熊愛台南」白色情人節活動，民眾有機會幸運抽中價值38888 元的鑽石對戒。（南市觀旅局提供）

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