大林黃花風鈴木季3/15登場 陳井寮堤防黃花綿延3公里

嘉義縣大林陳井寮黃花風鈴木花海近日爆開。（記者王善嬿攝）

2025/03/14 15:18

〔記者王善嬿／嘉義報導〕春暖花開，嘉義縣大林鎮陳井寮黃花風鈴木爆開，綿延數公里花海吸引拍照、賞花人潮。大林鎮公所3月15日上午9點舉行「黃花風鈴木季」活動，提供和服讓民眾扮裝拍照，還有超萌黃色小鴨與民同樂。

大林鎮鎮長許有疆表示，大林陳井寮「黃花風鈴木季」活動今年邁入第三年，每年陳井寮堤防黃花風鈴木盛開，綿延2、3公里，遊客無論在堤防斜坡或站在堤防上，就能接近花冠的部分，一朵朵金黃色花朵近在眼前，不用高超技巧，也能拍出許多賞花美照。

請繼續往下閱讀...

許有疆說，近年為了提供舒適、友善的賞花空間，不僅每次活動前與社區總動員清理水溝、整理環境，大林鎮公所還在堤防階梯新設欄杆，讓老幼都能安全行走賞花；一旁滯洪池今年新植落羽松，豐富生態景觀。

許有疆表示，大林陳井寮除了每年花季，黃花風鈴木成地方特色，其實也是種鴨的重要畜產地，今年活動結合超萌黃色小鴨、社區市集、和服體驗，歡迎民眾賞黃花風鈴木到大林。

「黃花風鈴木花季」活動3月15日登場，大林鎮長許有疆（右一）穿和服賞花為活動宣傳。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法