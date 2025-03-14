2025自由車環台大賽浪漫台3線站 3/18新埔義民廟前開騎

2025國際自由車環台大賽-浪漫台3線站，3月18日將自新竹縣新埔枋寮褒忠亭義民廟前廣場暖身出發。（記者廖雪茹攝）

2025/03/14 15:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025國際自由車環台大賽-浪漫台3線站，3月18日（星期二）在新竹縣揭幕，22支頂尖國家隊及職業隊伍應邀參賽，將自起點新埔枋寮褒忠亭義民廟前廣場暖身出發，經縣道118線接台3線往南；為保護選手安全，新埔鎮義民路三段等會場周邊道路預計3月17日晚間8點起至3月18日上午10點10分實施封閉管制，請用路人留意。

新竹縣政府警察局表示，自由車環台大賽的浪漫台3線站，開幕會場及起點設於新埔枋寮褒忠亭義民廟前廣場，路線行經新埔鎮文山路、田新路、中正路（縣道118）、關西鎮關西國中、明德路、中豐路，並循台3線經橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉，最後由竹43及竹81線與苗栗縣交接。比賽過程將透過20種語言進行賽事國際轉播。

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比賽期間為保護選手安全，警察局配合主辦單位實施交通管制，新埔鎮義民路三段等會場周邊道路於3月17日晚間8點起至3月18日上午10點10分實施封閉管制。

其他競賽路線採「階段性移動管制」，各路段依據選手車隊預計抵達時間實施，除緊急救難車輛外，禁止任何人、車在賽道上行駛或穿越，直到車隊通過後，將立即開放通行，其中無分隔島路段實施「雙向交通管制」、有分隔島路段「順向進行管制，對向開放通行」。提醒用路人提早避開賽事路線，如選手經過而無法避免時，請配合警方管制並於路旁停等。

詳細競賽路線、選手預計抵達時間可至「2025國際自由車環台公路大賽官網： https://www.tourdetaiwan.org.tw/index_tw.php 查詢。#

2025國際自由車環台大賽-浪漫台3線站，3月18日（星期二）在新竹縣揭幕。開幕配置圖。（照片來源：中華民國自由車協會）

2025國際自由車環台大賽-浪漫台3線站，3月18日（星期二）在新竹縣揭幕。路線說明。（照片來源：中華民國自由車協會）

2025國際自由車環台大賽-浪漫台3線站，3月18日（星期二）在新竹縣揭幕。交管說明圖。（照片來源：中華民國自由車協會）

2025國際自由車環台大賽-浪漫台3線站，3月18日將自新竹縣新埔枋寮褒忠亭義民廟前廣場暖身出發。（照片來源：中華民國自由車協會）（記者廖雪茹攝）

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