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    「紅衣男」入侵軌道？高捷R3－R22局部運轉 動員搜尋中

    高雄捷運紅線13時16分，傳出R23橋頭火車站到R24岡山高醫站站間，上行疑似有人員入侵軌道，非落軌。圖為岡山高醫站。（記者王榮祥攝）

    高雄捷運紅線13時16分，傳出R23橋頭火車站到R24岡山高醫站站間，上行疑似有人員入侵軌道，非落軌。圖為岡山高醫站。（記者王榮祥攝）

    2025/03/14 13:58

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運紅線13時16分，傳出R23橋頭火車站到R24岡山高醫站站間，上行疑似有人員入侵軌道，非落軌，目前該區域斷電，並動員包抄尋找該名人員。

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民眾PO網，指稱高雄捷運紅線青埔站，下午列車不明原因停開，高捷說明，紅線13時16分，傳出R23橋頭火車站到R24岡山高醫站站間，上行疑似有人員入侵軌道，非落軌，目前該區域斷電，並動員包抄尋找該名人員。

    高捷指出，13時35分，紅線變更營運模式為R3－R22局部運轉，R22－RK1啟動公車接駁作業；初步懷疑不是從車站內進入，可能是從軌道兩側的圍籬進入。

    高捷說明，司機員駕駛列車到離R24約400公尺處，發現前方有名身穿紅色衣服的男性在軌道上行走（列車北方），司機緊急停車後，紅衣男子沿著列車旁邊往南行走，司機員回報後緊急折返到南側駕駛室，已不見該員蹤影。

    目前該列車依然停在站間，車上約有40名旅客，安全無虞；站務人員則下軌道包抄尋找，但未見該民眾蹤影。（14:21更新）

    高捷紅線下午傳出R23橋頭火車站到R24岡山高醫站站間，疑似有人員入侵軌道，非落軌。（記者王榮祥攝）

    高捷紅線下午傳出R23橋頭火車站到R24岡山高醫站站間，疑似有人員入侵軌道，非落軌。（記者王榮祥攝）

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