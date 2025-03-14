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    台南忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖 千人祭祖

    台南市市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」，千名陳姓宗親陸續祭祖。（記者劉婉君攝）

    台南市市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」，千名陳姓宗親陸續祭祖。（記者劉婉君攝）

    2025/03/14 14:24

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」，今（14）日千人齊聚祭祖，並席開112桌聯誼，展現宗族凝聚力，也延續逾百年歷史的傳統。

    唐忠順王陳聖祖陳姓宗親祭祖暨食祖佛酒聯誼餐會，今天中午在值東庄頭永康新樹里舉行，來自永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎、新化及東區後甲、安南區土城等地區，上千陳姓宗親陸續前往參拜，隨後與宗親聯誼餐會。

    下午1時，陳姓宗親再以擲筊方式，選出未來1年的輪值庄頭，最終由東區後甲以5個允筊勝出，也是該庄頭近10年來的第2次獲選。

    今年的食祖佛酒宗親聯誼餐會，由永康新樹里宗親會負責，會長陳日祥表示，忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖已知至少有百年歷史，以新豐地區及外圍新化、東區後甲、安南區土城仔為主要區域，是1年1度的宗親盛會。

    獲選為新年度值東庄頭的後甲里，於會後先行迎回聖祖令牌，將於1個月後再迎回聖祖神尊，輪祀1年。

    陳姓宗親以擲筊方式決定下一年的輪值庄頭。（記者劉婉君攝）

    陳姓宗親以擲筊方式決定下一年的輪值庄頭。（記者劉婉君攝）

    台南市市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」千人齊聚祭祖，並席開112桌聯誼。（記者劉婉君攝）

    台南市市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」千人齊聚祭祖，並席開112桌聯誼。（記者劉婉君攝）

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