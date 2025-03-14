澎湖大賢公共托嬰中心開幕 前後任社會處長都到場

澎湖新增大賢公共托育中心，可提供30位2歲嬰幼兒。（記者劉禹慶攝）

2025/03/14 14:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雖然少子化嚴重，但澎湖托嬰機構及名額仍不足，因此前任澎湖縣政府社會處長桂祥晟律師銜命增加托嬰設施，今（14）日任內規劃的大賢公共托嬰中心，舉行揭牌啟用儀式，縣長陳光復、前後任社會處長桂祥晟、周柏雅、環保局長蔡淇賢等人都到場。

大賢公共托嬰中心設置在勞工育樂中心內，是澎湖縣第6處公共托嬰中心，可以收托30名未滿2歲的嬰幼兒，提供平價優質的托育服務給家長，深化「0到6歲國家一起養」政策，讓每個家庭都能安心育兒、減輕經濟壓力，且友善的托育環境不僅能讓家長專注工作，更能讓孩子在專業、平價的環境中健康成長，實現讓人「願生、能養」的願景。

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陳光復表示，上任以來力行減債，並同時升級各項社會福利政策、育兒友善策略，未來也將逐步擴大托育服務範圍，如：推動定點臨時托育服務、增加保母服務量能、持續增設公共托嬰中心等，為家長打造完善的育兒支持網絡；澎湖縣大賢公共托嬰中心委託「社團法人中華兆陽文教發展協會」營運。

大賢托嬰中心幕後推手桂祥晟表示，3年前擔任社會處長時，縣內托嬰名額約為100名而已，一堆人在排隊，排到小孩子2歲了都沒排到，根本明顯不夠！因此積極尋找可用空間，最後選擇了勞工育樂中心增設大賢托嬰中心，文學好室與案山社會住宅各增加1個托嬰中心，並火速核准了老人之家附設托嬰中心的設置，加起來約120個名額。

大賢公共托嬰中心揭牌啟用，前後任社會處長難得齊聚一堂。（記者劉禹慶攝）

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