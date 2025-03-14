貴子坑溪河川環境營造 第2標蓋5特色公園開工

貴子坑溪現況。（記者董冠怡攝）

2025/03/14 14:18

〔記者董冠怡／新北報導〕泰山區貴子坑溪河川環境營造計畫總經費約25億元，分成3標進行，將建設3.26公里河廊及11處公園綠地，第1標新建疏洪箱涵，2023年動土；第2標工程涵蓋5處特色公園，今天開工典禮，市長侯友宜說，藉由新泰塭仔圳重劃持續改善貴子坑溪及周邊環境，引進明志科大旁山溝水源和十八份坑溪水，留下乾淨水域，希望可以重拾過往多元生態榮景。

侯友宜表示，工程範圍包含機捷A6泰山貴和站至泰林路旁公園，這幾年來不斷透過新設子溝、增設抽水機組、推動污水接管整治貴子坑溪，並配合重劃工程辦理河岸整體景觀營造，借助自然生態工法，讓泰山回到當年水渠內有魚的美好時光，第2、3標工程預計興建11座公園、1處綠園道，可以步行也能騎乘自行車，兼具防洪生態、景觀和休憩功能。

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水利局指出，首標工程分成4個區域施作，主要項目為建置左右兩岸箱涵，長約3.9公里，提升暴雨期間通洪能力，降低水患風險，平時截流污水改善水質，減少異味，截至昨天，整體進度約達61.9%，預計明年（2026年）7月可望完工。

水利局長宋德仁指出，第2標位於新生路上游河道改造，長1.4公里、面積3公頃，工程經費3.3億元，5座公園包含水岸步道、景觀大草原、兒童遊戲區及庭園空中步道，還有綠園水岸步道，融入泰山歷史文化、人文地景，公園內也會設置滯洪池、草溝及雨水回收系統，同時改善原有三面光河道，導入深潭、淺灘及緩流等水域環境，預計明年12月完工。

第3標則涉及新生路下游河道改造，長1.86公里、具有6座特色公園，今年2月招標、預計3月開標，工程經費估約10億餘元。

地政局說明，塭仔圳透過貴子坑溪的河川整治工程，打造臨溪公園的水綠自然環境，可增加休閒遊憩空間並優化整體生活品質；另外，在塭仔圳一區土地分配期程部分，今年初已公告配地草案，預計年中正式公告分配結果、年底前完成土地登記。

泰山區長鄭淑敏說，塭仔圳的開發，各項建設逐漸完成，對泰山是重要的轉捩點，感謝市府投入經費，將貴子坑溪營造自然景觀及生物棲地，創造城市休憩空間友善廊道，讓在地更為宜居。

泰山區貴子坑溪河川環境營造計畫第2標今天舉行開工典禮。（記者董冠怡攝）

公兒十三公園將有地景花園及空中步道，示意圖。（新北水利局提供）

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