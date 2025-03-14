中港澳旅遊「橙色燈號」 觀光署示警：國人須注意旅遊安全

觀光署請旅行業者協助提醒赴中國旅遊的國人注意自身旅遊安全，以及再次籲請中國循觀光小兩會協商模式推進兩岸健康有序的交流。（美聯社資料照）

2025/03/14 13:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕賴清德總統昨天明確表達中國是境外敵對勢力，交通部觀光署今天（14日）表示，陸委會去年將赴中港澳旅遊警示提升為「橙色」（避免非必要旅行），觀光署也請旅行業者協助提醒赴中國旅遊的國人注意自身旅遊安全，以及再次籲請中國循觀光小兩會協商模式推進兩岸健康有序的交流。

賴清德總統昨天召開國安高層會議後發表談話，提醒國人應注意赴中國旅遊安全。對此，交通部觀光署表示，將配合兩岸政策，請旅行業者協助提醒赴陸旅遊的國人須注意自身旅遊安全。

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有關觀光業界關心解除赴中國的團體旅遊限制的部分，觀光署表示，一直以來都秉持雙邊對等原則推動恢復兩岸團體旅遊，之前也表示須先透過觀光小兩會協商。

觀光署強調，觀光小兩會是兩岸商定，負責處理陸客來台事宜的專責單位，如旅遊安排、品質、權益、安全保障及緊急事故等事項，涉及公權力且行之有年，中國遊客來台觀光暫停多年，兩岸情勢大幅轉變，基於實務需要，應循觀光小兩會就旅遊安全、品質及穩定等事項展開協商，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。因此，仍再次籲請中國方儘速展開觀光小兩會協商。

另外，大陸委員會自去年6月27日起將赴陸港澳旅遊警示提升為「橙色」（避免非必要旅行），交通部觀光署配合大陸委員會所發布警示及相關樣態等資訊，督請旅行業者協助提醒赴陸旅遊之國人留意。

觀光署也呼籲，自由行的國人赴陸前至大陸委員會「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料，以維護人身安全及並利政府急難救助時使用。

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