為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中港澳旅遊「橙色燈號」 觀光署示警：國人須注意旅遊安全

    觀光署請旅行業者協助提醒赴中國旅遊的國人注意自身旅遊安全，以及再次籲請中國循觀光小兩會協商模式推進兩岸健康有序的交流。（美聯社資料照）

    觀光署請旅行業者協助提醒赴中國旅遊的國人注意自身旅遊安全，以及再次籲請中國循觀光小兩會協商模式推進兩岸健康有序的交流。（美聯社資料照）

    2025/03/14 13:22

    〔記者吳亮儀／台北報導〕賴清德總統昨天明確表達中國是境外敵對勢力，交通部觀光署今天（14日）表示，陸委會去年將赴中港澳旅遊警示提升為「橙色」（避免非必要旅行），觀光署也請旅行業者協助提醒赴中國旅遊的國人注意自身旅遊安全，以及再次籲請中國循觀光小兩會協商模式推進兩岸健康有序的交流。

    賴清德總統昨天召開國安高層會議後發表談話，提醒國人應注意赴中國旅遊安全。對此，交通部觀光署表示，將配合兩岸政策，請旅行業者協助提醒赴陸旅遊的國人須注意自身旅遊安全。

    有關觀光業界關心解除赴中國的團體旅遊限制的部分，觀光署表示，一直以來都秉持雙邊對等原則推動恢復兩岸團體旅遊，之前也表示須先透過觀光小兩會協商。

    觀光署強調，觀光小兩會是兩岸商定，負責處理陸客來台事宜的專責單位，如旅遊安排、品質、權益、安全保障及緊急事故等事項，涉及公權力且行之有年，中國遊客來台觀光暫停多年，兩岸情勢大幅轉變，基於實務需要，應循觀光小兩會就旅遊安全、品質及穩定等事項展開協商，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。因此，仍再次籲請中國方儘速展開觀光小兩會協商。

    另外，大陸委員會自去年6月27日起將赴陸港澳旅遊警示提升為「橙色」（避免非必要旅行），交通部觀光署配合大陸委員會所發布警示及相關樣態等資訊，督請旅行業者協助提醒赴陸旅遊之國人留意。

    觀光署也呼籲，自由行的國人赴陸前至大陸委員會「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料，以維護人身安全及並利政府急難救助時使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播