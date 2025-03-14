微生物光合菌省肥料、農藥 雲林農友有感

農民展示使用農業微生物光合菌種植的農特產品。（記者黃淑莉攝）

2025/03/14 13:41

〔記者黃淑莉／雲林報導〕農業部與食品工業發展研究所近幾年推動農業微生物光合菌使用，有助改善土壤結構、減少化肥使用，並能提升作物品質及產量，雲林有一群農民使用多年成效佳，今（14）日成立雲林縣農業微生物光合菌教育發展協會擴大分享推廣，幫助農友減少化肥依賴，又能提高收益，進而讓農地、環境永續發展。

70歲的林弘仁務農數十年，種小番茄、高麗菜、地瓜、燈籠果，2019年偶然機會上了食工所博士廖麗伶光合菌的課程，抱著懷疑心試試看，第1年就很有感，尤其光合菌不怕水，高麗菜田淹水，不僅沒有腐爛，還活起來，對照傳統慣行農法，使用光合菌的農作物長得更好，產量增加，而且省肥料、省農藥，成本減少約3分之1至2分之1。

請繼續往下閱讀...

林弘仁說，光合菌不只對農作物好，對土壤、環境友善，他成為光合菌推廣志工，只要廖麗伶博士在哪裡上課，他就去當志工，也吸引新的知識。

食工所生物資源保存及研究中心副研究員凃景瑜指出，食工所到各縣市去推廣光合菌分兩部分，一個是針對農業，另一個是養殖業，菌種不同，以農業最明顯幫助是可以促進植物根系發達，可以抵抗因極端氣候產生的災害，農民使用後發現植株強壯產量也提高，同時使用肥料、農藥減少，且目前政府在推廣菌種由食工所提供，農民只要自行購買培養機，相較慣行可節省至少3分之1成本。

雲林縣農業微生物光合菌教育發展協會創辦人莊婧淳表示，微生物菌在農業中扮演關鍵角色，不僅能改善土壤結構、減少化肥使用，還能提升作物品質，協會未來會提供專業培訓，包括光合菌與土壤微生物應用、食農教育、環境教育、無毒農法實作等課程，幫助農友減少化肥依賴，提高農產品附加價值，並開拓海外市場。

今天成立大會包括縣府農業處副處長蔡耿宇、大埤鄉長林森寳、大埤鄉農會總幹事吳昌遠都與會支持，並表示，未來會協助推動提高農民收益。

70歲農民林弘仁2019年即投入農業微生物光合菌使用，帶來他種植的燈籠果、小番茄與大家分享。（記者黃淑莉攝）

雲林一群使用微生物光合菌務農的農民，成立雲林縣農業微生物光合菌教育發展協會，希望能擴大推廣減少化肥、農藥，又能提高農民收益及友善土地。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法