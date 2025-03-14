高中生有機會公費出國見習 「外交小尖兵」首度改營隊辦理

高中生有機會公費出國見習！教育部和外交部合辦「外交小尖兵」，今年首度改成營隊形式辦理。（取自官網）

2025/03/14 12:09

〔記者林曉雲／台北報導〕高中生有機會公費出國見習！為拓展學生國際視野，教育部和外交部合辦 「114年度外交小尖兵-英語種籽隊培訓營」，過去以競賽方式辦理，今年首度改為營隊形式，期望透過沉浸式學習與實務體驗，深化學生對國際事務的理解，擴大參與學生的學習機會，明（15）日開始報名，並將從中選出18名表現優異學子，今（114）年8月赴海外參訪，深入了解不同國家的文化與外交運作。

教育部國教署組長孫旻儀說明，培訓營隊是為了培養我國青年學子的國際視野及跨文化溝通能力，參訓學員將有機會代表台灣赴海外參訪，親身體驗國際事務與外交實務，培訓營預計於今年7月分北中南三區舉行，為期5天4夜，課程涵蓋英語表達能力、外交事務及國際時事、跨文化溝通及國際交流，並將邀請外交及國際事務專家與學員交流，提供第一手國際經驗分享。

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依簡章，報名資格為全國高級中等學校1至2年級（含高級中等教育階段非學校型態實驗教育學生）及五專1至3年級在學學生，且應取得符合歐洲語言學習教學評量共同參考架構（CEFR）B1之英文檢定證明；而來台留學學生（以外籍生身分就讀我國學校者）及「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」112年度決賽前3名及113年度決賽前5名隊伍之參賽者不得報名。

孫旻儀說明，參與培訓營的學員將透過小組討論、國際時事閱讀與討論，以及成果發表等活動，培養國際溝通能力與批判思考技巧，培訓營結束後，將從各區培訓學員中遴選18名表現優異學員赴海外參訪，前往國家目前尚未定案，與當地政府機構、我國駐外單位及學校進行交流；學員將有機會深入了解不同國家的文化與外交運作，提升國際移動力與全球競爭力。

此外，孫旻儀表示，為確保學員在培訓過程中的學習成效，培訓營同步招募輔導教師，輔導教師將除將負責學員的生活輔導與學習指導外，亦有機會參與8月的海外參訪活動。

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