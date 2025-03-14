新北市濕地故事館「濕情話意–話漳和」特展16日登場。（記者翁聿煌攝）

2025/03/14 11:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局將自16日起，在板橋435藝文特區濕地故事館舉辦最新水環境教育特展「濕情話意–話漳和」，展出漳和濕地生態特色、動植物多樣性，介紹其對地球生態系統的關鍵角色，展期自3月16日起至8月31日，免費開放參觀。

此外，環保局將於4月至8月間不定期舉辦一系列環境教育活動課程，參加者還有機會獲得專屬紀念品，歡迎大眾結伴前來濕地故事館，共同探索漳和濕地的獨特魅力與生態價值。

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環保局指出，漳和濕地原為中和地區早期農業耕作的蓄水池與灌溉水道，隨著土地利用變遷，這些水池逐漸失去原有功能，為恢復濕地功能並保護水質，新北市環保局借鏡大漢溪人工濕地的成功經驗，與高速公路局協調，通過土地認養計畫來淨化中坑灌渠的水質，並成功打造出新北市首座都會人工濕地，具備水質改善、棲息地營造、環境教育、滯洪調節等多重功能。

「濕情話意–話漳和」特展將深入介紹漳和濕地的生態價值、物種多樣性等，讓民眾有機會一睹這片濕地的獨特風貌，並了解建立漳和濕地的初衷與意義，環保局將在特展期間安排問答遊戲與闖關活動等有趣的水環境教育課程，鼓勵企業、團體、學校及民眾踴躍報名參加，更多詳情可至環保局官網查詢，或電話（02-29679414 或 29532111 分機 2104）詢問。

新北市濕地故事館「濕情話意–話漳和」特展將展出漳和濕地的生態特色。（記者翁聿煌攝）

新北市濕地故事館「濕情話意–話漳和」展期自3月16日起至8月31日，免費參觀。（記者翁聿煌攝）

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