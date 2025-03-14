林試所揭密平地森林園區聲景秘密 藏76種鳥音

大農大富森林遊樂園區內有多種鳥音，林試所研究指出，季節是影響鳥音組成的最主要因子。（林試所提供）

2025/03/14 11:26

〔記者楊媛婷／台北報導〕聲音也呈現森林的另一種樣貌，農業部林試所在花蓮大農大富平地森林園區進行1年期的聲音調查，共解析出76種鳥音，並發現季節是影響鳥音組成的因子，春季、冬季因候鳥多，鳥音豐富，另外棲地愈多樣化，也會記錄到更多鳥音種數。

林試所透過聲景調查發現，聲音在不同時間與空間上的動態變化，反映人類遊憩活動與生態環境的轉變，如「季節」是最主要影響鳥音組成的因子，大農大富平地森林園區在一年四季都可聽見富有變化的鳥音，不過冬季與春季的鳥類鳴叫聲特別豐富，這是因受到候鳥等過境影響；在空間上的特徵則顯示，愈多樣化的棲地樣貌，更容易記錄到較高的鳥音種數及隻次數量；秋末至春初期間因觀光人潮較多，像汽機車聲與人聲這樣的非自然音會增加。

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調查結果將可用來作為科學化經營管理森林園區的依據，林試所表示，若要降低人為聲響上，可採取車輛速限管理、改善道路鋪面、增設防噪圍籬、規劃電動遊園車及加強遊客教育等措施；在加強生態保育上，於鳥類繁殖時期、度冬或遷徙期間，加強噪音管理，減少干擾，並定期監測鳥類活動，掌握生態變化，作為保育與管理決策參考；在遊憩體驗上，可將研究成果應用於環境教育與遊程規劃上，或於遊客中心提供相關資訊，讓遊客在適當的地點與時間聆聽自然的鳥音。

林試所表示，透過長期聲景監測，除可評估人為活動對生態的影響，作為未來政策調整的依據，這些聲音資源的分析結果也可作為日後生態旅遊發展的基礎，幫助決策者設計沉浸式體驗，提升遊憩感受。

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