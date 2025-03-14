台東轉運站旁3/17起施工封路60天 公車計程車搭乘區異動多

台東轉運站周邊道路從17日起封閉60天，乘車動線改變。（記者黃明堂翻攝）

2025/03/14 10:24

〔記者黃明堂／台東報導〕為提升台東新生公園周邊環境，台東轉運站周邊中山路及鐵花路將自3月17日起封閉施工60天，封閉期間公車與計程車乘車地點因應調整，縣政府呼籲乘車民眾留意相關變更，以免影響日常通勤或出行。

縣政府表示，此次工程主要是提升新生公園周邊環境，並連結鐵花新聚落至新生公園場域，提供更優質活動空間，施工期間，原公車下車位置將自中山路（旅人驛站前）暫移至新生路公園側（原計程車排班區），公車上車點仍維持在轉運站，惟第一、二號月台將暫停使用，以維護公車迴轉安全；建議乘客到場搭車時，先向現場工作人員確認最新搭車資訊。

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此外，原計程車臨時排班區將向前調整約20公尺，設置於新生路路側（秀泰生活館往新生路69巷口方向路側），請搭車民眾留意，因應上下車的區域調整，縣府提醒乘客上下車時應注意交通安全。

縣政府交通及觀光發展處指出，縣府將全力推動工程進度，確保如期完工，減少對周邊環境的影響；交觀處也感謝客運、計程車業者配合這次工程調整搭車、載客點，客運業者也將盡速公告月台資訊，降低對周遭居民、搭車乘客的影響。

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