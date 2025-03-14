逆風挺墾丁國旅 退休教師團：舒適又放鬆、淡季更物超所值

退休教師逆風挺墾丁國旅，右一為飯店業者張積光。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/14 10:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近年來，墾丁受到不少負面聲音影響，讓許多國人對這片美麗土地產生誤解，一群北部退休教師自發組成國旅團，南下墾丁親身體驗，認為當地玩得既舒適又放鬆，淡季更是物超所值。

「相信謠言不如親自來走走！」退休教師國旅團發起人林先生表示，自己是當地墾丁福華飯店總經理張積光的同學，近期也好奇問他，墾丁這幾年旅遊品質是不是真的很糟，張積光要他自己來體驗，他便「大膽」組團邀朋友一起南下，本來擔心會被朋友取笑「盤子」之類，但事實證明，墾丁實在有很多事被誤解。

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林先生表示，政府應該更積極規劃經費以鼓勵旅客或研擬觀光產業提升方針，以吸引更多國人選擇國旅；也有同行教師提出，國內觀光業應該採取「團體戰」，整合區域資源，開發一條龍的旅遊行程，讓各地旅遊景點相互串聯、提升競爭力。儘管看法不盡相同，但所有參與教師都有一個共同的感觸就是墾丁依然擁有無可取代的魅力與價值，值得更多人重新認識與體驗。他們希望透過自身經驗，傳達一個訊息「不要被網路風向帶走，給國內旅遊一個機會，你會發現台灣之美依然動人。」

受到老同學鼓舞的張積光指出，墾丁無論氣候、生態、人文皆具適旅、宜居的條件，親自走一趟就能領略墾丁的美好。近年無論是教育界退休人士或各行各業的菁英，對於退休生活的品質都極為重視；而渡假飯店本身具備優質的住宿與餐飲服務，未來預計結合當地醫療資源，規劃為期半個月至一個月的Long Stay住宿方案，滿足長期居住的各項需求。希望讓退休人士及長者皆能安心前往國境之南，享受高品質、悠然自在的退休生活。

退休教師逆風挺墾丁國旅。（記者蔡宗憲攝）

近年來，墾丁受到不少負面聲音影響。（記者蔡宗憲攝）

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