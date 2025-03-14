推廣綠色旅遊 今起到6/30搭台灣好行觀霧線現領限量折價券

新竹縣政府與「峰市集」合作推出30元折價券，讓搭乘觀霧線的旅客盡享山林美景，還能在地消費，促進商機發展，實現雙贏目標。 （記者廖雪茹攝）

2025/03/14 09:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕春暖花開正是旅遊的舒適季節，新竹縣政府自今（14日）開始到6月30日推出「台灣好行」觀霧線折價券活動，贈送搭乘「台灣好行」觀霧線的旅客，每人1張30元限量折價券，可於五峰清泉「峰市集」6家合作店家折抵消費，鼓勵民眾搭乘大眾運輸深入五峰鄉，輕鬆開啟低碳山林之旅。

縣長楊文科表示，觀霧國家森林遊樂區以壯麗雲海與豐富生態聞名，是登山健行與生態旅遊的熱門景點。為推廣綠色旅遊，提升遊客的交通便利性，縣府自2022年開通「台灣好行」觀霧線，至今持續獲得熱回響，預約搭乘人數時常爆滿。這次特別與「峰市集」合作推出30元折價券，讓旅客盡享山林美景，還能在地消費，促進商機發展，實現雙贏目標。

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交通旅遊處長陳盈州表示，觀霧線從高鐵新竹站出發，單趟約2小時30分鐘，期間於五峰清泉短暫停留，旅客可趁此機會走訪周邊知名景點，如將軍湯、張學良故居、三毛夢屋等，感受當地歷史與文化。

交通旅遊處說明，本次活動限量1000張折價券，搭乘旅客可在驗票後由司機現場發放，無須額外申請。折價券可直接於霞喀囉農特產品、曾師傅小米麻糬與甜甜圈、迷耐農特產、花姐臭豆腐、芭萊郎及三毛夢屋等合作店家折抵消費，選購在地農特產品或是品嚐道地小吃，都能享受專屬優惠，增添旅途樂趣。

交通旅遊處也預告，將於4月下旬邀請知名旅遊達人「肉魯老師」，帶領旅客深入探索五峰市集與周邊景點，並參與獵人學校體驗，學習泰雅族的狩獵智慧，親身感受部落文化的魅力。

觀霧線採預約制，請旅客出發前先行撥打預約專線：0911363360。活動詳情可參見「竹縣好好玩」臉書粉絲專頁。

觀霧國家森林遊樂區著名的「霧社櫻王」正值盛開，雪霸國家公園管理處預計未來2週是最佳賞花期。（記者廖雪茹攝）

觀霧線從高鐵新竹站出發，單趟約2小時30分鐘，期間於五峰清泉短暫停留，旅客可趁此機會走訪周邊知名景點，感受當地歷史與文化。（記者廖雪茹攝）

觀霧線從高鐵新竹站出發，單趟約2小時30分鐘，期間於五峰清泉短暫停留，漫步清泉吊橋。（記者廖雪茹攝）

觀霧線從高鐵新竹站出發，單趟約2小時30分鐘，期間於五峰清泉短暫停留，旅客可趁此機會走訪原住民族館，感受當地歷史與文化。（記者廖雪茹攝）

清泉風景區的張學良故居。（記者廖雪茹攝）

春暖花開正是旅遊的舒適季節，新竹縣政府自今（14日）開始到6月30日推出「台灣好行」觀霧線折價券活動。（記者廖雪茹攝）

觀霧國家森林遊樂區以壯麗雲海與豐富生態聞名，是登山健行與生態旅遊的熱門景點。（記者廖雪茹攝）

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