力拚「氣象法」修法 呂國臣盼打造台灣天氣產業新藍海

中央氣象署長呂國臣接受本報《官我什麼事》節目專訪。（記者張守逵攝）

2025/03/14 10:20

〔記者林志怡／台北報導〕全球面臨暖化與極端天氣威脅，為因應各項變化，中央氣象署將於今年大修「氣象法」。中央氣象署長呂國臣接受本報《官我什麼事》節目專訪時指出，為了應對氣候變遷，解讀氣象資料的人才相當重要，氣象署希望透過修法，促進氣象產業發展，以及產、學、研的互動與連結。

呂國臣接受本報《官我什麼事》節目專訪，他提到，氣象預報的重要性不只是讓民眾決定明天出門是否要多加一件衣服、多帶一把傘，各行各業也需要不同的氣象資訊解讀，才能做出合適的決策，以美國職棒為例，當地的氣象公司會專門為職棒評估天氣情況，並決定是否延賽，或是調整相關的賽事安排。

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此外，呂國臣也指出，近年來我國重視綠能發展，但此類議題往往會涉及供電韌性，以風力發電為例，風力必須達到一定程度才能讓風機轉動、發電，但在日常維護時，則需要風力小於安全水準，否則可能造成人員危險，必須被嚴格管制，氣象資料在這些決策與評估中扮演重要角色。

呂國臣說，氣象署曾辦理多場綠能運用基礎課程，且場場額滿，顯見業界存在此類人才與專業需求，因應氣候變遷，不能只靠政府提供資訊，應由產、學、研共同組成國家隊，讓適當的人才學習氣象資料運用，才能增加國內產業對氣候變遷的應對能力，這次修正「氣象法」也希望從制度上提供協助。

針對氣象法修法重點，呂國臣指出，氣象署目前已有大量、即時的開放數據可供外界取用，未來希望與民間接軌，擴展能夠詮釋氣象資料的人才，提供相應的課程或證照，因應各行各業的氣象資訊解讀需求，逐漸建立人才庫，目前草案也已在確認階段，後續會與交通部進一步溝通，並啟動修法流程。

呂國臣也提到，近年高溫事件越來越多，且不像低溫會在短時間大幅變化，讓民眾有所警覺，但現行「氣象法」並未將「高溫」列入災害性天氣，氣象署僅能發布「高溫即時訊息」，而非「高溫特報」，這次修法也會就警報、特報等定義清楚，並納入攸關通訊的「電離層」相關太空天氣服務內容。

不過，立法院大舉凍刪各部會今年預算，呂國臣表示，天氣預報仰賴大量算力與電力，當電力費用受限，只能在維持基本運作模型的前提下，從研發使用量減量，偏遠氣象站、地震站的維護在國內差旅費刪減的情況下，雖會儘量維持現有情況，但例行的維修可能遭到減量，不過基本的民生服務一定不會打折。

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