全球暖化極端天氣加劇 呂國臣：颱風10年週期已到

氣象署長呂國臣。（記者林志怡攝）

2025/03/14 10:10

〔記者林志怡／台北報導〕每年颱風帶來的強風、豪雨是台灣人的共同生活經驗，但台灣曾有數年沒有颱風侵襲，中央氣象署長呂國臣接受本報《官我什麼事》專訪時提到，其實颱風襲台個數存在「10年變化週期」，雖原因不明，但颱風近年來從整年不襲台，慢慢恢復到偶爾有颱風經過的狀況，可能正慢慢進入下個週期。

呂國臣接受本報《官我什麼事》節目專訪，他指出，全球暖化的大趨勢下，極端天氣的發生機會增加，天氣變化幅度越來越大，2016年台北氣象站高溫日數達77天，同年卻又有霸王級寒流發生，同一年內出現了極熱與極冷的情況。

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有不少民眾覺得這個冬天特別寒冷，呂國臣說，從觀測資料來看，今年1月份確實也是過去10年來相對寒冷的時期，一連3個寒流影響，讓大家「有冷到」，這也是全球暖化下、極端的天氣變化表現之一。

此外，呂國臣提到，除了變化加劇，各種天氣現象的強度也明顯增強，如去年凱米颱風通過台灣期間，為台灣帶來超過5800毫米的降雨，而颱風強度越來越強，其實與海水變暖有關，後續路徑則是受到太平洋高壓影響。

呂國臣解釋，過去颱風影響台灣的個數以10年為變化週期，過去幾年颱風較少，甚至連續好幾年都沒有颱風直接影響台灣，但近幾年來已經稍微回到正常情況，慢慢進入下一個變化週期。

另一方面，呂國臣說，台灣從日據時代開始有氣象觀測紀錄，到現在也只有100多年的氣象觀測數據，能夠分析的資料仍相當有限，更別說颱風的系統性觀測值到1950年代後才比較完整，因此對於為何有10年的變化週期，目前原因尚不明確，還存在很大的研究空間。

呂國臣也提醒，目前對於颱風發展與路徑預測，氣象預報的不確定性還相當高，尤其太平洋高壓的變化更是難以掌握，氣象署同仁持續密切監測東亞地區的天氣系統變化，也利用這些數據與歷史資料，建構大數據並結合AI進行深度學習和訓練，希望未來能對預報服務有所助益。

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