03/14 各報重點新聞一覽

總統賴清德昨召開國安高層會議，會後說明台灣當前所面對的五大國安與統戰威脅，及政府提出17項的因應策略。（記者陳志曲攝）

2025/03/14 06:48

自由時報

反制共諜滲透國軍 賴總統：恢復軍審制度

中共滲透國軍情事頻傳，總統賴清德昨召開國安高層會議，會後宣布恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪，將交由軍事法院審判。

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美參議員推台灣駐美代表處正名 體現台灣人民利益 凸顯對台民主承諾

美國媒體「國家評論」（National Review）十二日獨家報導，美國跨黨派參議員本週再次提出「台灣代表處法案」（Taiwan Representative Office Act），要求行政部門將我駐美代表處「台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。提案議員匡希恆（John Curtis）強調，此舉體現駐美代表處代表台灣人民，凸顯美國對台灣民主的承諾，提升美台關係清晰度。

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1.3萬噸廢油泥偷排路邊水溝 黑心撈3.7億 違法清運18人起訴

太黑心！士林地檢署偵辦違法清運百貨公司美食街、醫院餐廳廢油泥案，查出十成環保工程公司負責人蔡東元等清運業者，違法清運高達一萬三八六七公噸廢油泥，及非法清運土石污泥、電解槽廢液等長達十四年，大賺黑心錢三．七億餘元，昨依違反廢棄物清理法起訴蔡男等十八人。

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聯合報

賴總統首稱中國是境外敵對勢力 提5威脅17因應

賴清德總統昨天召開國安高層會議，會後他首度公開宣示「中國是境外敵對勢力」，並提出五大國安威脅、十七項因應策略。

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大陸國台辦用「4個凡是」警告賴總統

賴清德總統昨召開國安高層會議提出十七項策略，大陸國台辦發言人陳斌華昨晚用四個「凡是」警告賴總統，如果「台獨分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。

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中國時報

總統首度定義大陸為境外敵對勢力

大陸《反分裂法》實施20周年，賴清德總統13日召開國安高層會議，明確將大陸定義為「境外敵對勢力」，宣布針對五大國安威脅，提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、增訂「對敵人效忠表示」之處罰、申請來台定居須放棄陸籍、建立宗教等團體赴大陸交流揭露制度，並將加強對赴陸藝人的輔導與管理。

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賴下軍令狀 啟動大罷免宣講

大罷免藍委進入第二階段連署，35位藍委面臨罷免。民進黨祕書長林右昌13日宣布，15日起在六都與花蓮、新竹市舉辦8場「人民是頭家」政策宣講，民進黨主席賴清德總統也發出軍令狀，要求黨公職全力投入。林右昌強調，宣講與罷免無關，但歡迎罷團到場擺攤。

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美國跨黨派參議員匡希恆等人再次提出「台灣代表處法案」，要求行政部門將我駐美代表處「台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。（法新社）

十成環保工程公司負責人蔡東元等清運業者，違法清運高達1.3萬公噸廢油泥大賺黑心錢3.7餘元，士林地檢署昨起訴蔡男等18人。（資料照）

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