40歲存款僅3萬！誰比我慘？網歪樓：沒碰酒賭毒 肯定碰黃了

有網友分享自己40歲只有3萬存款，引發討論。示意圖。（資料照）

2025/03/14 00:50

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網友近日在Dcard發文，表示自己工作10年，今年40歲，儘管沒有負債，但存款只有3萬元，沒有車、房或任何投資，讓他不禁感嘆，「誰比我慘？」貼文一出，引發不少網友回應，有人鼓勵他「沒負債就贏很多人」，但也有人懷疑是在反串。

原PO進一步說明，自己單身，沒有養家壓力，也沒有菸、酒、賭博等開銷，然而多年來薪水卻存不下來，甚至不清楚問題出在哪裡，坦言「工作10年什麼都沒有，有的只有3萬的存款」，讓他開始懷疑人生。

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有網友劈頭就說，「酒、賭、毒都沒碰，還能窮。那肯定是碰黃了。」還有人補充，「還有遊戲，課金大神。」（「課金」指在遊戲中買道具、裝備）、「有沒有可能愛亂買，每個月都月光。」

許多網友留言安慰，認為「至少沒負債」、「身體健康就贏很多人」，分享自身經歷鼓勵原PO，「我40歲以前負債300萬，一直還到42歲才開始存錢，你其實算不錯了」、「沒事啦，我都50歲了還整天有一餐沒一餐」直言，「很多人這時候上有老下有小，還生病受傷，你已經很幸福了。」

除此之外，也有網友分析，認為生病或家庭支出才是影響存款的最大變數，「人只要生個病，錢就燒光了」、「家父中風住療養院，還有三歲小孩要養，存款早沒了」；也有網友懷疑這篇貼文的真實性，「現在看到這種文都覺得是反串」幽默笑稱，「可以去註冊『最慘大叔』抖音頻道」。

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