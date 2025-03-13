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    「艹」不見了？花壇地標變「化壇」 網哏：要配溫開水

    花壇的「艹」字與後方同色系的廣告看板融為一體，從特定角度看過去，就像是「化壇」。（民眾提供）

    花壇的「艹」字與後方同色系的廣告看板融為一體，從特定角度看過去，就像是「化壇」。（民眾提供）

    2025/03/13 22:19

    〔記者湯世名／彰化報導〕「艹」不見了！彰化市、花壇鄉交界139線與東外環道路口矗立著2個「花壇」字樣的大型看板，不過有用路人發現，看板「花」的草字頭竟然不見了，遠望有如「化壇」。原來是部首「艹」與後方同色系的廣告看板融為一體，從特定角度看過去，就像是「化壇」，有網友KUSO稱像藥品廣告「積少化壇」（止咳化痰），還有人笑稱「一定要配溫開水」。

    這兩個白色漆的「花壇」大型字體，就矗立在139線大彰路與省道台74甲線東外環道十字路口，也就是在彰化市與花壇鄉的交界處，斗大的字體相當醒目，外地遊客行經該處都會被這兩個超大字體給吸引住，也因此知道花壇鄉到了。

    不過有用路人行經該路口處時猛然發現，「花壇」的草字頭竟然不見了，都覺得納悶，以為是被之前的颱風吹倒了，或自然損壞拆掉了，但再仔細一瞧，才終於恍然大悟，原來是「花壇」兩字是白色漆，其後方正好也有一塊白色廣告看板，「艹」字與後方看板融為一體，使得用路人遠望就有如看到「化壇」兩字。

    由於「化壇」與「化痰」讀音一樣，因此有網友笑稱，看上去讓人聯想到藥品廣告中的「積少化壇」（止咳化痰），還有網友開玩笑說，看到都感覺喉嚨癢癢的，積少化壇肯定止咳了，一定要配溫開水，15分鐘咳嗽out。

    花字的「艹」與後方同色系的廣告看板融為一體，不仔細看就像是「化」。（民眾提供）

    花字的「艹」與後方同色系的廣告看板融為一體，不仔細看就像是「化」。（民眾提供）

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