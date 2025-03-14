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    「翹孤輪」撞倒婦人吊銷駕照！淡江屁孩辯：試車發生意外

    許姓男子騎機車「翹孤輪」（單輪行駛）。（翻攝Dcard影片）

    許姓男子騎機車「翹孤輪」（單輪行駛）。（翻攝Dcard影片）

    2025/03/14 00:16

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市淡水區近日發生一起危險駕駛事故，19歲許姓男子在北新路184巷騎機車「翹孤輪」（單輪行駛），結果失控撞上前方老婦。事發過程被人錄下並上傳至Dcard，網友揚言要肉搜肇事者。

    綜合媒體報導，警方表示，事發時間為7日中午12時30分，當時一群年輕人聚集在路邊聊天，其中許男騎機車翹孤輪，結果重心不穩，撞倒路邊的阿嬤。警方調閱監視器後，已找到許男，他供稱自己是機車行員工，當天剛修完車，正在試車時發生意外；當時他有請老婦人就醫，並表示願意負擔醫療費，但老婦人遭撞後自行離開，警方目前尚未聯繫到對方。

    警方表示，雖然本案無人報案，但根據監視器畫面，已對許男開出罰單，依《道路交通管理處罰條例》第31條，未戴安全帽處500元罰款，依第43條，在道路上以危險方式駕車，處6千元以上、3萬6千元以下罰款，並吊銷駕照。

    貼文曝光後，淡江大學板上網友一面倒對許男的行為感到憤怒，痛批「有後續嗎？這真的太誇張了」、「阿嬤還好嗎，希望她沒事」、「他朋友們也很誇張，什麼都不做只會在旁邊罰站，至少去幫忙扶一下阿嬤也好」、「每學期花將近4萬的學費來讀書，而你說這人是我的同學?」，也有人認為老婦人應該「獅子大開口，讓他付出代價」氣憤表示，「肉搜他，把他綁在電線桿換我們騎車撞他」。

    許男騎機車翹孤輪，重心不穩，撞倒路邊的阿嬤。（翻攝Dcard影片）

    許男騎機車翹孤輪，重心不穩，撞倒路邊的阿嬤。（翻攝Dcard影片）

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