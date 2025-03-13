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    台南米糕被嫌「肉燥飯+黃瓜」 99年老店：小碗裝靈感來自油飯

    石精臼點心城自稱，創始人從嘉義的油飯獲得靈感，因此把大碗裝的米糕改成小碗裝。（記者王捷攝）

    石精臼點心城自稱，創始人從嘉義的油飯獲得靈感，因此把大碗裝的米糕改成小碗裝。（記者王捷攝）

    2025/03/13 22:06

    〔記者王捷／台南報導〕網友在Dcard發文抱怨台南米糕裝在碗裡像「肉燥飯+小黃瓜」而被出征。台南米糕的起源不明，但目前歷史最悠久的老店，是自稱1907年創業的「小南米糕」，而小碗裝米糕的吃法，據說是有99年歷史的「石精臼點心城」，其創始人從嘉義的油飯獲得靈感。

    台南米糕食材簡單，一度是府城流行的小吃，在熱鬧的攤販聚集處，都能見到米糕攤。關於台南米糕的紀錄，曾出現在日治時期文學家吳新榮1939年的日記中。他與朋友到西市場吃鱔魚米粉、魯肉米糕，再去新開幕的喫茶店喝「蒙布朗奶昔（モンブランセーキ）」。

    台南歷史最悠久的米糕店是「小南米糕」，該品牌在台南有許多分店，在東門圓環發跡，因市容整頓遷移至台南大學附近的小南門，因此冠上「小南」兩字象徵出身，成為目前規模最大的米糕店家。

    另一間同樣冠上舊地名的米糕店是「石精臼點心城」。創始人蔡戊己15歲時前往嘉義打拚，在碼頭看到一攤油飯感覺不錯，回台南後開始研究並創業，將大碗米糕改為小碗販售，約1926年創業。1950年代攤位遷至現址，以舊地名「石精臼」來命名。目前已傳至第三代蔡世澤。

    在台南吃米糕，並非僅是將糯米蒸熟這麼簡單，各店有「新米」、「舊米」或「新舊米混合」配方。例如1938年創業、曾被前總統陳水扁端上國宴餐桌的「榮盛點心」，使用耐蒸的舊米，仍保留更多口感，不會如「筒仔米糕」般黏成一團，現由第三代郭漢章、郭碧惠接手。

    與「榮盛點心」差不多時間創業的是「下林米糕」，該店原在北區鴨母寮市場營業，後來遷移至民族夜市，採用「新米混舊米」配方，將糯米泡水後再蒸煮。負責供應糯米的米行是多年合作的夥伴，熟悉店家的需求。煮好的糯米也會鋪上一層草蓆來保溫、保濕。

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