台中39百貨申請室內裝修平均各家1年1件 議員憂申報數恐不實

張芬郁揪39家百貨8年來僅申報320件室內裝修。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/13 21:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆發生屆滿一個月，今日再傳澳門受傷2歲女童不治，事故傷亡數增至5死38傷，因事故地點未申請室內裝修，台中市議員張芬郁今驚曝，39家百貨及量販店8年來僅申請320件室內裝修，平均一年40件，「各家平均一年申請1件」， 部份量販店甚至裝修數掛0，憂申報數可能不符事實；都發局指出，將研議百貨等大賣場未來須比照營建工程設工程告示牌等，建立全民督工，維護安全消費環境。

張芬郁指出，新光氣爆發生一個月，氣爆原因迄今不明；因台中新光三越氣爆現場進行室內裝修未申報，她調閱資料發現，台中市39家大型百貨商場及量販等大型賣場，自2017年到2024年，8年來共僅提出320件室內裝修申請，平均一年申請40件，等於平均各家大型賣場每年申請約僅1件，有部份大型量販店8年來申請裝修數為零，憂恐有申請數與實際裝修數不符的情況。

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其中台中新光三越8年來申請件數共39件，平均每年4-5件，但張芬郁說，8年來公安聯合稽查39家大型商場425次，每年平均稽查50餘次，抽查量能不足以維繫公共安全。

議員邱愛珊也關切業者未落實室內裝修如何把關，審查裝修申請是否有需精進之處，以利業者確實配合規範。

都發局長李正偉指出，已往每年除請業者自主公安申報外，也均會利用百貨類等大型商場年底週年慶或母親節熱賣檔期前往公安稽查，但也發現業者會利用淡季進行簡易裝修，為確實規範業者不申報裝修，除檢討審議裝修申請流程外，另將研議一定規模以上的百貨公司、商場、量販店等的室內裝修作業，未來須比照一般營建工程的設工程告示牌及許可證公告，進行施工資訊揭露，以建立全民督工制，維護安全消費環境。

不過，市議員王立任及張芬郁則認為，目前六都尚無實施全民督工制度，實施全民督工制度缺乏法源依據，建議研擬相關自治條例，將室內裝修施工設置工程告示牌法制化；李正偉允會在一到兩個月內提出相關辦法。

新光三越氣爆滿月，今傳澳門受傷女童不治。（記者蘇孟娟攝）

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