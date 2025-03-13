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    湯德章律師的正義與勇氣牽起情誼 台南與熊本縣宇城地域締盟

    台南市長黃偉哲（左2）與日本熊本縣宇城地域3位首長共同簽署友好交流協定。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左2）與日本熊本縣宇城地域3位首長共同簽署友好交流協定。（台南市府提供）

    2025/03/13 20:15

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲今（13）日與日本熊本縣宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）3位首長共同簽署友好交流協定，這亦是台南首次跳脫1對1城市交流的框架，同時與3個城市所組成的地域締盟展開國際交流。

    宇土市是人權律師湯德章律師之父的故鄉，黃偉哲今天跟3個城市的貴賓，一起參加湯德章律師追思獻花暨故居再開門活動， 並選在這個紀念日子，簽署友好交流協定，別具意義。

    黃偉哲表示，湯德章律師是台南的優秀子弟，對台灣民主化也有很多貢獻，現在更牽起台南與日本的友誼，希望能將台日情誼從上一代延續到下一代年輕學子，也很高興看到宇土市立住吉中學已經跟台南的南化國中展開交流，未來會更鼓勵學生進行學術、體育等國際交流活動。

    宇城地域訪團由宇土市元松茂樹市長、宇城市長臨時代理人天川竜治副市長、美里町上田泰弘町長共同率團一行35人，承諾繼續加深交流。元松茂樹說，去年訪團也在3月13日「台南市正義與勇氣紀念日」來訪，當時自己曾表示會努力推動雙方交流，期待日後雙方締結友好交流協定，很感謝與台南市共同努力實現這個目標。

    宇城地域（Uki Region）位於熊本縣中央，由宇土市（Uto City）、宇城市（Uki City）、美里町（Misato Town）2市1町組成，未來將持續以湯德章律師相關交流為主軸，進行觀光、經濟、文化、教育等領域的交流。訪團不但參加了湯德章追思紀念活動，也赴台南市議會、南化國中參訪交流。

    今天湯德章紀念追思會，日本宇城地域訪團與南市各界代表共同出席。（記者洪瑞琴攝）

    今天湯德章紀念追思會，日本宇城地域訪團與南市各界代表共同出席。（記者洪瑞琴攝）

    日本熊本縣宇土市市長元松茂樹表示，透過湯德章紀念活動，深化台日情感。（記者洪瑞琴攝）

    日本熊本縣宇土市市長元松茂樹表示，透過湯德章紀念活動，深化台日情感。（記者洪瑞琴攝）

    日本熊本縣宇城地域訪團今日拜會台南市，並且簽署友好交流協定，深化台日情誼。（台南市府提供）

    日本熊本縣宇城地域訪團今日拜會台南市，並且簽署友好交流協定，深化台日情誼。（台南市府提供）

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