狂犬病疫區再擴大！ 屏東枋山鼬獾首度出現確診病例

屏東枋山鄉首度出現鼬獾陽性病例；示意圖，非文中確診鼬獾。（資料照，屏東縣府提供）

2025/03/13 19:56

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內鼬獾確診狂犬病疫區再擴大，農業部防檢署今（13日）表示，經農業部獸醫所通知，屏東縣枋山鄉檢出鼬獾狂犬病陽性案例，這是枋山首度出現鼬獾狂犬病案例，雖無人員遭咬傷，防檢署提醒民眾勿接觸及捕捉野生動物，以及定時帶家中寵物接種狂犬病疫苗。

防檢署表示，自國內狂犬病疫情現蹤後，每年都會追蹤野生動物、犬、貓、蝙蝠相關案例，自2013年起到2025年3月12日截止，共檢測有1萬5576件，其中陽性案例計有鼬獾982例、白鼻心10例、黃喉貂1例、遭鼬獾咬傷後隔離觀察幼犬1例及錢鼠1例，共計995件確診感染狂犬病，其餘皆未檢出狂犬病。防檢署表示，這次屏東枋山鄉鼬獾檢出狂犬病案例，已請屏東縣動物防疫所增加狂犬病疫苗注射巡迴場次，以提供高風險及鄰近地區民眾所飼養犬、貓注射狂犬病疫苗。

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防檢署也呼籲民眾一定要遵守二不一要原則，包含不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播，違者可依動物傳染病防治條例處3萬元以上15萬元以下罰鍰；若民眾如不慎遭野生動物或遊蕩犬貓抓咬傷，可以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地動物防疫機關處置。

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