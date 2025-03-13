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    玉井淺山市春季場 週末登場

    15日的淺山料理秀將由馥悅農場主人尤建驊，運用當地生產的香草莢、肉桂葉，以及淺山原生種的過山香等，料理肉骨茶與小菜。（記者劉婉君攝）

    15日的淺山料理秀將由馥悅農場主人尤建驊，運用當地生產的香草莢、肉桂葉，以及淺山原生種的過山香等，料理肉骨茶與小菜。（記者劉婉君攝）

    2025/03/13 20:10

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市玉井區「淺山市」活動，每場次都可吸引1萬5千至2萬人次參與，今年春季場將於本週末（15、16日）登場，料理秀與農家市集，將呈現淺山豐饒的農特產，還有趣味定向、求生小教室等，帶民眾感受百年前噍吧哖事件時，逃亡於山林中的民兵，如何求生存。

    淺山市邁入第6屆，由噍吧哖事件文化園區結合曾文溪產業觀光發展協會共同舉辦，淺山地區的農民利用在地的植物布置市集及舞台，活動期間將有在地小農、社區及各地品牌的攤位。

    開場的淺山料理秀，15日將由玉井在地的馥悅農場主人尤建驊，運用當地生產的香草莢、肉桂葉，以及淺山原生種的過山香等，料理肉骨茶與小菜；16日的料理秀則由玉井天埔社區的絲瓜達人吳芳娥上菜，將以社區生產的絲瓜及自製豆腐乳，呈現和風絲瓜麵線和豆醬絲瓜湯。

    料理秀均免費開放民眾觀賞，並提供20個品嚐名額給全程參與的民眾，當天上午10時50分開始發放號碼牌，且須自備碗筷。

    淺山市活動帶領民眾回首淺山百年，不僅有場域導覽、講堂介紹台南淺山的糖業鐵路與竹頭崎油礦文史研究，還有趣味定向、求生小教室、噍吧哖事件互動劇場等，讓民眾認識噍吧哖事件，體驗當年民兵逃亡山林時，如何在山林間辨別地形、方向及保暖等。

    台南市玉井淺山市春季場將於15、16日登場。（記者劉婉君攝）

    台南市玉井淺山市春季場將於15、16日登場。（記者劉婉君攝）

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