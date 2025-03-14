借10萬給兄弟卻失聯！他曝血淚教訓 一票網友嘆：根本我

網友分享，自己曾借10萬元給認識多年的「兄弟」，最終對方卻徹底失聯，示意圖。（情境照）

2025/03/14 00:00

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人抱著信任的心態借錢給朋友，卻無法追回。網友發文說，曾借10萬元給認識多年的「兄弟」，最終卻缺乏書面借據討不回來，對方甚至徹底失聯。文章釣出一票網友分享類似經歷。

網友在Dcard以「本來以為是兄弟，結果借錢不還」為題發文說，去年借錢給一位認識多年的「兄弟」，當時對方家裡出了點狀況，急需用錢。他認為對方是可信任的人，於是沒有書面借據，直接借出10萬元。然而，他後來聯繫對方詢問何時還款，卻遭已讀不回，隨後對方更徹底失聯。

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原PO詢問有法律背景的朋友，才得知光有轉帳紀錄並不足以證明這是借款，法官可能會認為這筆錢是「贈與」，因此難以追回。原PO說，若要追討這筆錢，請律師的費用不便宜，可能最後也拿不回多少錢。這次經歷讓他痛定思痛，決定下次借錢時，一定要求對方簽借據。

文章曝光後，網友紛紛留言，「我都一律不借，借了就要當作回不來」、「我之前借親戚錢有特別簽借據就怕他不還，你也知道有的長輩可能會賴帳，還是白紙黑字寫清楚比較好」、「建議你可以先寄存證信函看對方有沒有反應，真的不行再考慮提告」、「我借我一個好兄弟80萬，好險他一個月就還給我了」。

不少人也分享自己被借錢不還的經歷，「我朋友借錢給我們某個共同好友3萬，然後拖了10年還討不回來」、「之前借急用20萬也是沒還，決定借出去的時候就打算拿不回了」、「這種人超多的，我之前是借了5萬，結果人間蒸發」、「我也借過朋友7萬，說每個月分期還，結果一次都沒還過，從此變啞巴，社群跟line上都不講話」。

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