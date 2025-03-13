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    南投鹿谷冰雹狂下像「整桶倒」 滿地冰塊如千堆雪

    南投鹿谷鄉傍晚大雨伴隨大量冰雹，村民形容冰雹狂下像「整桶倒」，雨停後村里各地可見一堆堆白色小冰塊，宛如「千堆雪」。（民眾提供）

    南投鹿谷鄉傍晚大雨伴隨大量冰雹，村民形容冰雹狂下像「整桶倒」，雨停後村里各地可見一堆堆白色小冰塊，宛如「千堆雪」。（民眾提供）

    2025/03/13 19:39

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投鹿谷鄉今傍晚降下大雨，並出現大量冰雹，許多細小冰塊落在鄉內和雅村一帶，村民形容冰雹狂下像「整桶倒」，地面累積的白色冰珠宛如「千堆雪」，所幸冰雹不算太大顆，未傳出有人員或建物損失。

    鹿谷鄉民表示，今下午近5點和雅村下起大雨，並伴隨很多白色小冰塊，大量冰珠落在地上發出「砰蹦」聲響，尤其當時風大、雨大，不免讓人有些害怕，冰雹下了約10多分鐘才停。

    雨停後走出戶外一看，不僅屋頂、庭院角落堆滿細小白色冰塊，宛如「千堆雪」，走上村里道路，甚至沿路都是成堆的白色冰珠，住在當地數十年都未曾看過如此誇張景象，幸好今天冰雹的大小都不大，雨停天氣放晴就逐漸融化，並未傳出相關災情。

    南投鹿谷鄉傍晚大雨伴隨大量冰雹，村民形容冰雹狂下像「整桶倒」，雨停後村里各地可見一堆堆白色小冰塊，宛如「千堆雪」。（民眾提供）

    南投鹿谷鄉傍晚大雨伴隨大量冰雹，村民形容冰雹狂下像「整桶倒」，雨停後村里各地可見一堆堆白色小冰塊，宛如「千堆雪」。（民眾提供）

    南投鹿谷鄉傍晚大雨伴隨大量冰雹，村民形容冰雹狂下像「整桶倒」，雨停後村里各地可見一堆堆白色小冰塊，宛如「千堆雪」。（民眾提供）

    南投鹿谷鄉傍晚大雨伴隨大量冰雹，村民形容冰雹狂下像「整桶倒」，雨停後村里各地可見一堆堆白色小冰塊，宛如「千堆雪」。（民眾提供）

    南投鹿谷鄉傍晚大雨伴隨大量冰雹，村民形容冰雹狂下像「整桶倒」，雨停後村里各地可見一堆堆白色小冰塊，宛如「千堆雪」。（民眾提供）

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    南投鹿谷鄉傍晚大雨伴隨大量冰雹，村民形容冰雹狂下像「整桶倒」，雨停後村里各地可見一堆堆白色小冰塊，宛如「千堆雪」。（民眾提供）

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