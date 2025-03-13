鼓勵提前返鄉掃墓 國道提前實施單一費率再7折優惠

因應民眾清明節掃墓，國道高速公提前實施單一費率再7折優惠的交通疏導措施。（高公局提供）

2025/03/13 19:01

〔記者張協昇／南投報導〕清明節4天連假即將到來，高速公路局為鼓勵民眾提前回鄉祭祖，以分散掃墓人流及車潮，國道高速公路將提前2週於3月22日、23日、29日及30日共4天，實施單一費率再7折優惠的交通疏導措施，建議民眾可提前掃墓，省時又省錢，同時呼籲民眾掃墓時勿焚燒雜草，避免造成火燒山，影響國道行車安全。

高速公路局中區養護工程分局表示，今年清明節連假為4月3日（週四）至4月6日（週日）共計4天，國道高速公路將提前2週實施單一費率再7折優惠的交通疏導措施，提醒民眾開車上國道前，請務必做好車況檢查，妥善規劃行程，出門前可先下載「高速公路1968」App或至高速公路即時路況資訊網站查詢路況，行駛途中可透過廣播、電子資訊看板，掌握最新路況。

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此外，每年清明節連假期間，國道沿線附近山林均會傳出民眾掃幕焚燒雜草或燃燒紙錢引發火燒山等事件，不僅造成空氣污染，瀰漫的煙霧也嚴重影響國道行車視線，危及行車安全，如去年3月22日至4月7日，包括國1三義、頭份路段及國3後龍、通霄、龍井、沙鹿、草屯、名間、竹山等路段鄰近墓區，共發生13起火燒山或邊坡火警事件，今年中部國道也已發生多起火燒山或邊坡火警事件。

高公局提醒民眾，掃墓千萬不要任意燒雜草、不隨意丟煙蒂、不讓紙錢飛揚、不放爆竹煙火，並記得撲滅餘燼及隨手收拾垃圾，避免釀成火燒山事件，如在國道沿線發現民眾露天燃燒造成空氣污染及影響行車安全情事，將移請地方政府環保局依「空氣污染防制法」第32條規定裁罰。

國道3號沙鹿交流道路段附近，3月1日發生火燒山，煙霧瀰漫嚴重影響國道行車視線。（高公局提供）

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