楊曜 : 中央必須全額負擔莒光西營區開發案全部經費

由GOOGLE地圖看，莒光西營區為馬公最後一片綠地。（楊曜提供）

2025/03/13 19:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民進黨籍澎湖立委楊曜，今（13）日在臉書，發布守護馬公市區的最後一片綠地為主題的文章，要求莒光西營區開發案，必須由中央規劃設計、營建並負擔全部的經費，免除澎湖縣政府財政負擔。

楊曜表示，從Google地圖來看，馬公市僅剩的綠蔭地帶，就是已經搬遷的莒光西營區，它是城市之肺！認為金龍頭到觀音亭間要成為一條完整的觀光廊帶，需要留下這片綠地，讓鄉親及遊客擁有海濱、樹蔭的漫遊休憩空間。

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今日楊曜特別和行政院秘書長龔明鑫針對此案開會，楊曜要求莒光西營區開發案，必須由中央規劃設計、營建並負擔全部的經費，以低商業開發為導向，串聯整個觀音亭園區，成為民眾運動休閒及旅客觀光漫遊的好去處，打造專屬於澎湖的森林公園。

楊曜主張開發案由中央主導及負擔全部費用，免除澎湖財政負擔，中央耕作地方收成。討論多年的澎防部與莒光西營區遷移案，一直要求地方政府負責遷移經費，但龐大的經費，導致遷移時程表一再延誤，原本規劃沉船博物館在莒光西營區，但遲遲無法落實，

民進黨籍澎湖縣議員蘇育德，建議保留原有兵舍，轉型成為文創基地，不僅為馬公保留最後一片綠地，並能成為文創大本營。

立委楊曜邀集行政院官員，爭取補助莒光西營區開發經費。（楊曜提供）

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