為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    加強中國識讀 教育部：社會及全民國防教育領域強化國安意識

    總統賴清德指示加強中國識讀，教育部今日說明，中小學在社會領域及全民國防教育領域均已有相關課程，將再強化我國青年學生的風險意識與國安意識。（記者林曉雲攝）

    總統賴清德指示加強中國識讀，教育部今日說明，中小學在社會領域及全民國防教育領域均已有相關課程，將再強化我國青年學生的風險意識與國安意識。（記者林曉雲攝）

    2025/03/13 18:39

    〔記者林曉雲／台北報導〕針對總統賴清德指示教育部會同陸委會、經濟部等相關機關，全面深化我國青年學子對中國的識讀教育，以及對兩岸交流應有的認知。教育部今日說明，中小學12年國教課綱已有「識讀中國」之課程內容規範，「社會領域」及「全民國防教育領域」均有認識中共政經發展等內容，除了與陸委會等相關部會持續推動中國識讀課程及研習，亦會透過經費補助強化我國青年學生之風險意識與國安意識。

    教育部說明，現行高級中等以下學校於12年國教課綱內，已有相關「識讀中國」之課程內容規範，在社會領域（歷史、地理、公民）及全民國防教育領域，均已有認識中共政經發展及兩岸情勢等相關內容。

    此外，教育部表示，陸委會亦持續舉辦大學生營隊，與補助各大學開設兩岸關係與中國識讀課程，以提醒我國青年學生赴中發展相關風險。

    教育部說明，將會同陸委會及經濟部等相關部會，持續推動中國識讀課程或研習，並透過相關經費補助或行政協助，以強化學生師生對兩岸關係與政府兩岸政策的正確認知，以強化台灣青年學生之風險意識與國安意識。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播