加強中國識讀 教育部：社會及全民國防教育領域強化國安意識

總統賴清德指示加強中國識讀，教育部今日說明，中小學在社會領域及全民國防教育領域均已有相關課程，將再強化我國青年學生的風險意識與國安意識。（記者林曉雲攝）

2025/03/13 18:39

〔記者林曉雲／台北報導〕針對總統賴清德指示教育部會同陸委會、經濟部等相關機關，全面深化我國青年學子對中國的識讀教育，以及對兩岸交流應有的認知。教育部今日說明，中小學12年國教課綱已有「識讀中國」之課程內容規範，「社會領域」及「全民國防教育領域」均有認識中共政經發展等內容，除了與陸委會等相關部會持續推動中國識讀課程及研習，亦會透過經費補助強化我國青年學生之風險意識與國安意識。

教育部說明，現行高級中等以下學校於12年國教課綱內，已有相關「識讀中國」之課程內容規範，在社會領域（歷史、地理、公民）及全民國防教育領域，均已有認識中共政經發展及兩岸情勢等相關內容。

請繼續往下閱讀...

此外，教育部表示，陸委會亦持續舉辦大學生營隊，與補助各大學開設兩岸關係與中國識讀課程，以提醒我國青年學生赴中發展相關風險。

教育部說明，將會同陸委會及經濟部等相關部會，持續推動中國識讀課程或研習，並透過相關經費補助或行政協助，以強化學生師生對兩岸關係與政府兩岸政策的正確認知，以強化台灣青年學生之風險意識與國安意識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法