2025台東最美星空音樂會 8場次時定排定

台東最美星空音樂會今年首場將於六月在東河鄉金樽陸連島沙灘舉辦。（記者黃明堂攝）

2025/03/13 19:05

〔記者黃明堂／台東報導〕為讓遊客及早規劃台東遊程，縣府今天公布「2025台東最美星空音樂會」場次，6月7日於東河鄉金樽陸連島沙灘揭開序幕，一直延續至8月30日綠島鄉人權紀念公園，期間共計八個場次。

場次如下：6月7日東河鄉金樽陸連島沙灘、6月14日卑南鄉達魯瑪克文化廣場、6月28日關山鎮關山環鎮自行車道紅石溪畔、7月26日大武鄉9420濱海休憩區、8月2日長濱鄉八仙洞、8月16日海端鄉地點待定、8月23日成功鎮三仙台遊憩區、8月30日綠島鄉人權紀念公園。

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縣府表示， 台東擁有低光害、無高樓、純淨空氣的天然優勢，在星空下聆聽音符，享受歌手美聲的「台東最美星空音樂會」，每年都吸引眾多遊客前來。今年音樂會場次遍布台東各地，包含東河鄉金樽陸連島沙灘、卑南鄉達魯瑪克文化廣場、關山鎮環鎮自行車道紅石溪畔、大武鄉9420濱海休憩區、長濱鄉八仙洞、成功鎮三仙台遊憩區以及綠島鄉人權紀念公園。

今年另一特色就是還規劃多場次「星空導覽音樂會」，邀請歌手與導覽老師在星空下共譜樂章，用最知性感性的演出方式，帶領觀眾享受台東最療癒的夜生活，各場次皆結合在地特色與自然景觀，讓觀眾在不同氛圍中感受音樂與星空交織的魅力。

縣府持續規劃「最美星空導覽」與「最美星空導遊培訓」，讓遊客在台東追星同時，也能透過專業導覽深入了解夜空奧秘，並持續培育在地星空觀光人才，為台東的永續觀光注入新能量。

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