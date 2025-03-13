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    泰山台一線高架道路銑鋪 3/14~16夜間封路改道

    泰山區台一線高架（民生路至泰山捷運站）3月14日至16日、每天晚間10點至隔天清晨6點進行道路銑鋪工程。（新北養工處提供）

    泰山區台一線高架（民生路至泰山捷運站）3月14日至16日、每天晚間10點至隔天清晨6點進行道路銑鋪工程。（新北養工處提供）

    2025/03/13 18:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕台一線高架橋連接雙北，交通及道路負荷量極大，其中泰山往台北市方向路面有老舊破損情形，新北市養護工程處今天預告，泰山區台一線高架（民生路至泰山捷運站）路段，3月14日至16日每天晚間10點至隔天清晨6點，分二階段進行道路銑鋪工程，施工期間封閉高架橋處全段汽車道，提醒用路人配合指揮改道通行。

    高架橋處第一階段封閉落在14日至15日、晚上10點至翌日清晨6點，封閉全段往台北市方向的內側汽車道，欲前往台北市、新莊區、三重區的車輛改由外側車道行駛。此階段同步封閉最內側汽車道及新生路、民生路、泰林路的匝道，欲前往該方向的車輛，沿新北大道四、五段（外側車道）轉赴相關路線。

    第二階段為15日至16日、晚上10點至翌日清晨6點，封閉全段往桃園市方向高架橋處汽車道，欲前往桃園市及泰山區的車輛，改由五股交流道行駛。此階段將封閉上橋處後半段內側民生路口汽車道，欲前往桃園市及泰山區的車輛，可沿五股交流道下新五路匝道至中港西路迴轉相關路線。

    養工處說，泰山區台一線高架道路辦理全面銑鋪，鋪面採用比一般鋪面材料較粗的級配鋪築，可供足夠材料強度，提升路面使用年限，降低日後維護頻率。

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