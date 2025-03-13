延續百年！竹山媽祖「回娘家」 社寮4里祈福遶境開跑

南投竹山迎媽祖祈福文化節開跑，透過媽祖神尊回到社寮4里的「娘家」遶境，傳承當地百餘年的宗教習俗。（竹山鎮公所提供）

2025/03/13 17:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮市區連興宮媽祖廟，今起至18日舉辦「迎媽祖回娘家」祈福遶境文化節，透過迎媽祖神尊回到昔日主祀的社寮等4里遶境，延續媽祖信仰，祈福庇佑村里，竹山鎮公所此次也規劃遶境與表演等活動，盼延續百餘年的民俗盛事可傳承下去。

竹山鎮公所表示，相傳在日治時期，社寮媽祖廟是社寮、山崇、富州，以及中央等4里的信仰中心，當時媽祖廟因整修，便將廟內黑面軟身媽祖寄祀在竹山市區的連興宮，之後廟宇整修完成，要恭請媽祖回鑾社寮時，卻一直未獲媽祖應允，最後經信眾擲筊請示，媽祖才同意每年農曆2月回社寮娘家，自此在當地形成媽祖「回娘家」習俗，並已延續百餘年。

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公所說，為保留在地珍貴文化資產，並傳承步行迎媽祖的習俗，便攜手連興宮，以及社寮4里舉辦迎媽祖祈福文化節。

今天已恭請媽祖神尊起駕，之後至17日會陸續遶境至社寮等4里駐駕，預計18日回到連興宮，屆時回鑾將會有表演、安座大典及晚會活動，連興宮也將準備500份平安餐供信眾享用，祈求竹山鎮合境平安，也透過宗教活動，吸引信眾和遊客參與，展現竹山深厚的信仰文化。

南投竹山連興宮黑面媽祖，每年農曆2月回社寮4里「娘家」遶境的習俗已傳承百餘年。（竹山鎮公所提供）

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