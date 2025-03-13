嘉義縣小學校長被控職場霸凌 評議會調查成立

國小校長被控霸凌，評議會調查成立，是嘉義縣首件校園職場霸凌案。圖為嘉義縣政府。（資料照）

2025/03/13 17:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣某國小校長被學校老師舉發涉嫌職場霸凌，縣府教育處原以不適任校長案處理，結果不成立；去年底，縣府訂定職場霸凌防治處理作業規定，受害老師提出申訴，經職場霸凌申訴評議會調查，已有老師接到縣府人事處密件通知，霸凌案確定成立，是嘉義縣首件校園職場霸凌案。

當事校長原任職學校去年曾爆出代課老師不當管教事件，同時有多位老師控訴校長霸凌，縣府教育處針對該校長以不適任案進行調查，並未成立，校長去年也調到其他學校擔任校長。

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縣府去年底制訂嘉義縣政府職場霸凌防治處理作業規定，有老師提出霸凌申訴案，日前接獲縣府人事處通知霸凌案成立；據了解，申訴的老師認為校長權勢霸凌，刻意孤立某些人，處理行政事務專斷獨行，相當鴨霸，去年5月向縣府申訴，以不適任案處理，並未成立，如今霸凌案申訴成立，覺得出了一口氣。

教育處今天回應，此案縣府人事處已依相關規定調查處理，將相關資料以密件方式提供當事人，所有程序均依規定辦理，充分保障當事人權益，後續當事人是否提出申復，縣府將依法辦理。

教育處說，有關校長不適任案，調查程序皆依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」進行，調查委員所作決定，業務單位亦依法規辦理，縣府秉持依法行政的原則，針對民眾陳情，確保雙方權益，並將持續以公平、公正及透明的態度處理相關事宜。

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