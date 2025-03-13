彰化重賞留學霸 5所縣立高中5A++卻掛蛋

彰化縣5所縣立高中，校校擁有造價300萬元國際教室，並配置一位外籍英語教師，營造沉浸式英語學習環境。（圖縣府提供）

2025/03/13 18:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣為鼓勵優秀學生就近入學縣立高中，去年推出獎學金新制，依國中教育會考成績發放2萬至最高10萬元獎金。然而，去年執行成效不如預期，5所縣立高中共18名學生領取，最高5A++獎項掛零，僅1人以5A+成績領到次高8萬元獎金。

教育處表示，此獎學金制度從去年起實施，針對彰化藝術高中、和美高中、成功高中、田中高中、二林高中等5所縣立完全中學，以學生會考成績5A++、5A+、5A、4A1B、3A2B發放不同金額獎學金。去年共有18名學生獲得獎金，包括5A+的8萬元1名、5A的5萬元4名、4A1B的3萬元5名，以及3A2B的2萬元8名，但最高門檻5A++則無人申請。

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彰化縣每年約有近1萬名國中應屆畢業生，多數高分群學生仍偏好選擇傳統明星高中，例如彰中、彰女或台中一中、台中女中就讀。教育處坦言，新政策推行首年家長與學生仍多觀望，但透過持續推廣，加上繁星入學、特殊選才等多元管道，相信未來能逐漸提高本地升學比例。今年免試入學將於5月27日開始報名，教育處也鼓勵學生優先考慮留鄉升學。

教育處指出，5所縣立高中對該獎學金制度給縣府反饋，去年國中部直升高中的人數是有增加，願意留下來在地就讀的學生平均10%，獎學金制度對學生招生有幫助，因此今年續辦。

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