台鐵高雄車站頻現「不便民」設施 張博洋：可用問卷找問題

台鐵高雄車站汽車區行人開口通往柱子。（張博洋提供）

2025/03/13 17:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員張博洋今訪視台鐵高雄車站，確認先前建議標示系統調整多有改善，卻又發現新的「不便民」設施，建議台鐵可規劃使用者回饋、或者問卷機制，才能主動掌握問題，並加以追蹤改善。

張博洋指出，先前接獲民眾陳情，上個月與立委李昆澤、高市議員鄭孟洳一起會勘高雄車站停車場，對其動線提出改善建議。

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他說，今天再到現場訪查，確認停車場上下坡死角避免擦撞的反射鏡、機車區與汽車區完全隔絕的柵欄增設行人開口、民眾出檢票口一路到大廳都可看到明顯停車場方向指標、停車場內部通往各空間動線指引牌清晰化等都已改善。

但在現場馬上又發現兩個問題，行人開口前方的機車停車格沒有塗銷，導致雖然有行人開口但若是使用輪椅或嬰兒車，根本無法通過；通過開口後，前方竟然是兩台汽車夾著一個柱子，等於多一個開口但卻是通往死。

張博洋表示，從會堪前看到的指引系統破碎，到現在的改善狀態，覺得台鐵一直很缺使用者體驗回饋，才會一直做出不便民的設施；建議台鐵要有使用者回饋、問卷機制，由台鐵主動掌握問題，並且加以追蹤改善。

他提醒台鐵，高雄車站將成為高雄市連結行政院大南方矽谷計劃的重要門戶，指引系統、動線設計若遲遲無法達成最基本的便民，真的會愧對高雄人20多年的等待。

台鐵高雄車站機車區行人開口前仍是機車格位。（張博洋提供）

台鐵高雄車站停車場上下坡死角避免擦撞的反射鏡已裝妥。（張博洋提供）

台鐵高雄車站停車場前往大廳的動線指引。（張博洋提供）

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