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    新店太平宮建廟220年 捐贈累計破億元

    新北市新店區太平宮13日舉辦建廟220週年暨開漳聖王聖誕千秋活動，市長侯友宜（中）前往參拜。（記者翁聿煌攝）

    新北市新店區太平宮13日舉辦建廟220週年暨開漳聖王聖誕千秋活動，市長侯友宜（中）前往參拜。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/13 16:46

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新店區太平宮今（13）日舉辦建廟220週年暨開漳聖王聖誕千秋活動，現場席開80桌平安餐，邀請信徒與新店區學子共襄盛舉，並捐贈約285萬元獎學金，可惠及1500名學子，激勵向學精神，新北市長侯友宜與副市長劉和然也前往參拜祝壽，祈求開漳聖王保佑大家平安健康、國泰民安。

    侯友宜表示，太平宮自2011年起連續13年獲得新北市表揚績優宗教團體的獎項，至今捐贈累計金額已超過1億元，感謝廟方長期以來對地方的奉獻，他也提到，新店已經有13個特色及共融性公園，未來將有第2座運動中心，而捷運南環線也邁入施工，通車後將橫跨雙北生活圈，市府團隊會更努力，讓市民的生活更好。

    太平宮董事長黃朝安表示，開漳聖王以忠勇仁愛、護民安邦的形象深受信徒敬仰，太平宮積極參與各項公益，從贈送平安米、辦理社區關懷活動，到每年持續捐贈獎學金，秉持取之社會、用之社會的精神，協助新店區弱勢及生活有困境的民眾，在生活中能看見曙光。

    新店太平宮作為新北祈福列車「情字這條路」的合作宗教團體之一，將於14日開放打卡集章，歡迎民眾來此參拜、祈福，感受百年廟宇的歷史與人情味，還可順遊新店老街、和美山步道、碧潭風景區，體驗新店區豐富的人文風情。

    民政局補充，到新店太平宮打卡集章，完成祈福列車指定任務，除了有機會獲得限量文創商品外，只要向太平宮櫃檯人員出示任務打卡紀錄，還能獲得廟方加碼贈送的錢母，把開漳聖王的祝福帶回家。

    新北市新店區太平宮舉辦建廟220週年暨開漳聖王聖誕千秋活動，市長侯友宜（左二）與副市長劉和然（左三）前往參拜。（記者翁聿煌攝）

    新北市新店區太平宮舉辦建廟220週年暨開漳聖王聖誕千秋活動，市長侯友宜（左二）與副市長劉和然（左三）前往參拜。（記者翁聿煌攝）

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